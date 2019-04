Aase og Henning forlader deres hus for at gøre plads til vindmøller

Aase og Henning Aarhus har valgt at sælge deres hjem gennem fem årtier for at gøre plads til en vindmøllepark. De bakker op om grøn energi.

Lige nu står 50 års minder i sten og mørtel på Kogsvej ved Rejsby i Tønder Kommune. Her bor Aase og Henning Aarhus, men det er snart slut. Ægteparret har takket ja til at blive købt ud af deres hjem af energiselskabet Vattenfall, der står for et stort vindmølleprojekt i Rejsby. - Vi skal have noget grøn energi, og vi skal tænke på klimaet. Som en sagde engang, så kan børnene jo tage en mølle ned, men ikke klimaet. Vi kan ikke gøre noget ved klimaet, hvis vi har ødelagt det, siger Aase Aarhus. Ikke alle bakker op om møllerne Over 20 huse bor indenfor projektområdet, hvor der skal opføres 18 vindmøller med en højde på 180 meter. Det er endnu ikke besluttet, om projektet bliver til noget, men hvis vindmøllerne kommer, så skal beboerne flytte. Derudover vil 50 boliger i et yderområde få en kompensation på 100.000 kroner. Det er dog ikke alle, der ligesom Aase og Henning Aarhus mener, at de store vindmøller i Rejsby er en god ide. En gruppe borgere kæmper mod møllerne. En af dem er Kjeld Freudendahl, der er antikforhandler i Rejsby. - Vindmøller på land er jo en saga blot. Vi har teknologien til at sætte dem op på havet. Hvorfor så ødelægge vores landskab, vores natur og mennesker, siger han. Vindmøllerne generer ikke os Selv hvis vindmølleprojektet ikke var landet midt i deres hjem, så havde ægteparret Aase og Henning Aarhus stadig budt møllerne velkommen. - Vi har haft vindmøller i 20 år, og vi har aldrig nogensinde tænkt på det. De generer ikke på nogen måde, siger Aase Aarhus. Aase og Henning Aarhus har i forvejen udsigt til vindmøller. Foto: Troels Sørensen, TV SYD