Æblerne sælges ikke langt fra stammen

Jens Madsen er lokal avler fra Nordborg, og hver dag leverer han frisk frugt til Brugsforeningen for Als og Sundeveds butikker.

Læs også Pølser, honning og gin - alt sammen fra lokale avlere

Brugsforeningen for Als og Sundeved er Danmarks største brugsforening, og for cirka tre år siden besluttede de at satse på lokale varer. Siden er antallet af lokalt producerede varer på hylderne i brugsforeningens 10 butikker vokset støt, og i dag leverer cirka 20 lokale producenter alt fra pølser til honning og endda en lokal gin til brugsforeningens butikker.

En af de lokale avlere er Jens Madsen fra Nordborg. Hver dag leverer han frisk frugt til brugsforeningens butikker, og han glæder sig over interessen for sine varer.

- Jeg synes, det er dejligt, for det er unægteligt noget sjovere at sælge varerne lokalt og have den kontakt direkte med kunderne, frem for at sælge til Hamborg eller København, fortæller Jens Madsen, frugt- og bæravler, Nordborg.

Hvor jeg for 10 år siden skulle rundt og bede butikkerne om at sælge mine varer, så er det nu i stigende grad butikkerne, der ringer til mig og spørger, om de må have lov til at sælge mine varer. Jens Madsen, frugt- og bæravler, Nordborg

Rollerne er byttet om

Brugsforeningen annoncerede efter lokale avlere i avisen, og Jens Madsen har oplevet en tydelig forskel, siden brugsforeningen begyndte at efterspørge de lokale varer.

- Hvor jeg for 10 år siden skulle rundt og bede butikkerne om at sælge mine varer, så er det nu i stigende grad butikkerne, der ringer til mig og spørger, om de må have lov til at sælge mine varer, fortæller Jens Madsen.

Også i gårdbutikken, Stevninggaard Frugt og Bær, oplever Jens Madsen at typen af kunder har ændret sig. Han fortæller, at kunderne førhen primært købte store kasser med frugt til vintersæsonen, og at det nu i stigende grad er familier med børn, der kommer for at få en oplevelse af de lokale varer.

Solgt med succes

Ud over æbler, pærer og blommer, græskar og asier sælger Stevninggaard også en gin, og ifølge Jens Madsen har den stort set solgt sig selv.

-For det første smager den dødgodt, men det er også historien bag, som folk gerne vil høre. Mange tager den med til deres familie i København, fordi de kan lide at have noget med hjemmefra, siger Jens Madsen.