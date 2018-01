Ægtepar skænker deres by en have

Hvordan siger man tak for 30 års liv i den by, man bor i? Et ægtepar fra landsbyen Hunderup-Sejstrup ved Ribe har valgt at give byen en have.

I 30 år har de boet og levet i Hunderup-Sejstrup. Gennem årene har Ella og Egon Sørensen drevet murerfirma i byen ligesom deres to døtre er vokset op og været en del af det sammenhold, der er i byen. - Der er mange gode mennesker herude. Vi har et dejligt lokalsamfund, så det er en påskønnelse, fordi vi har haft 30 dejlige år herude, siger Egon Sørensen. Påskønnelsen ligger midt i byen. En grund, som ægteparret for fem år siden besluttede at låne ud til foreningen Hunderup-Sejstrups Fremtid. Siden da er der blevet anlagt en rhododendronhave på grunden, og i dag har den slet og ret fået navnet "Haven". Og nu er "Haven" altså givet i gave til byen. - Det er en meget stor gestus, at Ella og Egon har valgt at overdrage "Haven" til os herude, siger Jesper Brix, formand for Hunderup Sejstrups Fremtid. Om der bliver ved med at være have på grunden vides ikke. Det kan være, der i stedet bliver gjort plads til flere beboere i byen. - Der har også været forespørgsler på at lave yderligere nogle andelsboliger herude, noget olle-kolle til dem, der skal flytte fra en større ejendom. Hvis der mangler et godt centralt sted i byen, så kunne det eventuelt blive her, fortæller Jesper Brix. Men så længe der er have på grunden, er det et sted, de glade givere gerne besøger. - Vi nyder det, hver gang vi kommer ud og ser, at vi har sådan en grund her, fortæller Ella Sørensen.