Ægtepar tager bitter afsked med strandhotel

Siden 1959 har familien Frandsen drevet Vejers Strandhotel. I dag lukkede hotellet.

I dag lukkede Vejers Strandhotel efter næsten 60 år. Niels Jørgen Frandsen og hans familie har drevet hotellet gennem alle årene, og det var hårdt at sige farvel til de tomme bygninger.

Man har ofret alle sine spareskillinger og arbejdet 16 timer om dagen. Men det har bare handlet om få mig jaget ud Niels Jørgen Frandsen, Vejers Strandhotel

- Det er forfærdeligt, når man har bygget noget op over 60 år. Man har ofret alle sine spareskillinger og arbejdet 16 timer om dagen. Men det har bare handlet om få mig jaget ud, siger Niels Jørgen Frandsen, som nu går på pension.

Ikke en krone

I alle årene har familien lejet hotelgrunden af staten. Lejekontrakten udløber på lørdag, og den bliver ikke forlænget. Ejerne havde håbet at få lov til at købe grunden til en favorabel pris, så de kunne sælge den og få et overskud.

- Jeg synes ikke, jeg er blevet ordentligt behandlet. Jeg har betalt min leje og ikke været til last for nogen. De skulle have ladet mig købe grunden for industrijordpris og lagt lidt oveni prisen på grund af den gode beliggenhed, siger Niels Jørgen Frandsen.

Han og hans kone har bygget hus på grunden.

- Jeg får ikke en krone for mit hus. Sådan siger kontrakten, siger Niels Jørgen Frandsen.

Forskelsbehandling?

Han mener, at Miljøministeriet har udsat ham for forskelsbehandling.

Læs også Ministeren afviser hotelejers kritik

Staten har svaret, at alle statslige grunde som udgangspunkt skal i offentligt udbud. Men staten har tidligere givet Dansk Folkeferie lov til at give det eneste bud i en lignende sag i Nordjylland. Det har staten blandt andet begrundet med hensynet til lokale arbejdspladser.

Frygtede at stå tomhændet

I forhold til lejekontrakten havde vi selvfølgelig frygtet, at det her skulle ske. Sigrid Frandsen, Vejers Strandhotel

Niels Jørgen Frandsens kone, Sigrid, havde også svært ved at sige farvel til Vejers Strandhotel.

- I forhold til lejekontrakten havde vi selvfølgelig frygtet, at det her skulle ske. Men vi havde ikke troet, at vi ingenting fik for det. Naturstyrelsen har tidligere antydet, at man kunne sælge grunden og bygningerne sammen, så vi kunne få lidt penge med herfra, siger Sigrid Frandsen.