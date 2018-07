Alice arrangerede gratis ferie - 10 ud af 15 dukkede ikke op

15 familier blev nøje udvalgt ud af 600 ansøgere til at komme på en gratis ferie - Men da ferien stod for døren, dukkede over halvdelen aldrig op

En gratis ferie med all inclusive. Tre dage med hygge, søde dyr og nye venskaber, mens du camperer i den jyske natur.

Sådan lød tilbuddet, som Alice Damgaard Andersen skrev i sit facebookopslag for en måned siden. Hun inviterede 15 trængte familier til en ferie hos hende på en nedlagt landejendom i Løsning.

- Jeg ville gerne give de familier, der ikke selv havde råd, en ferieoplevelse. Det er især for børnenes skyld. De skal ikke møde i skole efter ferien og være de eneste, der ikke har været på ferie, siger Alice Damgaard Andersen.

Hun fik 600 ansøgninger fra familier, der takkede ja tak til tilbuddet, og derefter begyndte den svære proces med at vælge de 15, der var plads til.

Og så var alt jo godt. Men....

I mandags stod hun klar til at byde de 15 familier velkommen på landstedet.

Der var slået telte op på græsplænen. Maden var klar - gavmildt doneret af lokale virksomheder - og hoppeborgen stod klar til børnenes glade spring.

Mange meldte fra i sidste sekund

Men så begyndte sms'erne at tikke ind. Fra dem, der var så venlige at melde afbud.

- Jeg fik beskeder fra folk, der pludselig havde opdaget, hvor Løsning lå og at de syntes, det var for langt. Det kunne de måske godt have fundet ud af lidt før. Men der var faktisk også mange, som bare slet ikke kom, fortæller Alice Damgaard Andersen.

Ud af de nøje udvalgte 15 familier, dukkede kun fem familier rent faktisk op.

- Jeg synes det er så ærgerligt. De har jo taget pladsen fra andre, der kunne have haft glæde af den, siger hun.

Alice Damgaard Andersen har forsøgt at komme i kontakt med flere af de familier, der havde meldt sig til, men som ikke dukkede op, men det har været forgæves.

I stedet valgte hun at fokusere på de få familier, som deltog i ferien.

- Jeg har fået overvældende god respons fra familierne, som er meget taknemmelige over at få lov at være en del af den her ferie. Vi har knyttet nogle venskaber og der er blevet udvekslet telefonnumre. Jeg tror, vi vil få glæde af hinanden fremover, siger hun.

Miniferien slutter i dag onsdag.