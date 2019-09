Allan Olsen turnerer i Danmarks ukendte udkant

150 sæder var der til Allan Olsens koncert fredag. En forholdvis lille forsamling, men det er helt med vilje, at Allen Olsens turné gæster de små spillesteder.

Fredag sang spillemanden Allan Olsen på Fanø. En ø, der nok ikke vil kunne fylde et spillested med flere tusinde sæder, men det er heller ikke meningen. Allan Olsen rejser nemlig rundt i udkantsdanmarks forsamlingshuse, for at bakke op om kulturen i landets tyndt befolkede områder.

- Der er 6 millioner mennesker i det her land, og halvdelen af dem bor i de 4-5 største byer, men resten bor altså i Hønseby og Katterød og Klitmøller, og hvad fanden det ellers hedder. Allan Olsen, sanger

Den 63-årige sanger trådte på den fanøske scene i Fanø Håndværker- Og Industriforenings lokaler klokken 20. Spillestedet havde 150 stole, og forsamlingshuset i Fanø er endda et af de store steder.

Allan Olsen synes, det er særdels vigtigt at støtte op om Danmarks ydre kant.

- Man har lukket stort set alt i en grad, hvor ulven er ved at rykke ind, nu hvor folk er væk. Men jeg tror faktisk, at den udvikling er på vej i den modsatte retning. Jeg tror, at de tre råstoffer, der vil være mest rift om de næste 20 år vil være frisk luft, rent vand og fred og ro. Allan Olsen, sanger

Aftenen med musik bliver måske ikke kun en times underholdning. Det kan sætte fokus på de små samfund som Fanø.

- Det er rigtig dejligt, når store kunstnere som Alan Olsen, vil kigge forbi de små steder, fordi det giver en masse positiv omtale og noget fokus på de små samfund som Fanø, siger Ulla Gudmundsen der er formand for Fanø håndværker- og industriforening, hvor Allan Olsen spillede.

Man skal dog ikke helt afskrive de små byer. De vil blive attraktive i fremtiden, mener Allan Olsen.

Ingen ved hvad Allen skal spille

Når Allan Olsen går på scenen, ved hverken publikum eller Allan Olsen selv, hvilke numre der skal spilles. Det er noget han beslutter, mens han står på scenen.

- Jeg ved jo ikke, hvem de er. Det skal jeg først fornemme. Det kan være, at regnen pisker på vinduet, så synger man sange, der passer til det. Hvis det er et fortrinsvis velbegavet publikum i pænt tøj, så spiller man måske andre sange. Selvom jeg ikke ved, hvad jeg spiller på forhånd, så tager jeg ansvar for, at det bliver en god aften, og at folk føler, at de har fået mindst det, de betaler for.

Allan driver folk til øen

Ryon og Nina Petersen er to af de fanniker, der har taget plads i forsamlingshuset. Det er dog ikke kun deres naboer, der sidder rundt omkring dem. Nogle af koncertgæsterne er nye ansigter, der har taget færgen til den sydvestjyske ø.

- Jeg glæder mig til at hygge mig, og jeg kan se, at halvdelen af dem, der er her, er kommet med færgen over for at se Allan Olsen.