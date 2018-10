Ane Høgsberg om sin hjemstavn: Ingen fester, som sønderjyderne gør – og øllene er billigere

Der er flere ting, programaktuelle Ane Høgsberg ville ønske, hun havde vidst om Syd- og Sønderjylland – inden hun flyttede væk.

Komiker Ane Høgsberg, der er født i Tønder og har boet i Løgumkloster det meste af sin barndom, har de seneste måneder rejst Syd- og Sønderjylland rundt med musiker Thomas Buttenshøn ved sin side for at blive inspireret til en sang.

Rundturen er ikke kun blevet til TV SYD-programmet ’Det er vores sang’, den har også fået Ane Høgsberg til at tænke over, hvad det er for et sted, hun forlod, da hun for 10 år siden pakkede sit liv i kasser og flyttede til København.

Hun har derfor lavet denne liste med fem ting, hun gerne ville have vidst om vores område, inden hun satte kursen mod hovedstaden: