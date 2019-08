Efter succesrigt Tour de France: Asgreen skal køre EM

Den koldingensiske cykelrytter er blandt de otte ryttere, der skal til EM i Holland næste uge

Danmarks Cykle Union har torsdag morgen sat navn på den herretrup, der skal repræsentere Danmark ved det forestående EM i Holland.

Af de otte ryttere, der skal køre om medaljer i linjeløbet på landevej, har halvdelen netop deltaget i Tour de France. Heriblandt er Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), der var tættest på en dansk etapesejr i Touren med andenpladsen på 17. etape.

Også enkeltstart

Temporytteren Asgreen stiller desuden til start i enkeltstart sammen Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm). Asgreen vandt tidligere på sommeren DM-guld i enkeltstart.

I DM-linjeløbet blev Asgreen nummer to efter holdkammeraten Michael Mørkøv, som ligeledes var med i Touren og nu også skal køre EM. De øvrige Tour de France-deltagere, der er rejser med til Holland, er Mads Würtz Schmidt (Katusha) og Magnus Cort Nielsen (Astana).

Derudover består den danske trup af Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Rasmus Byriel Iversen (Lotto-Soudal) og Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb).

Hold til både udbrud og spurt

Landstræner Anders Lund mener, at Danmark stiller med et skarpt hold i Holland.

- Linjeløbet bliver et kort, intenst cykelløb, hvor vi som hold har flere stærke kort at spille. Vejret kan få afgørende betydning, som vi også så sidste år i Glasgow, og derfor er det vigtigt, at vi som hold har flere taktiske muligheder.

- Vi har rytterne til at gå med i et skarpt udbrud, der kører hjem, og vi har holdet, der kan lancere en hurtig mand på stregen, og det har været vigtigt at finde den rigtige balance i det setup, siger Lund i en pressemeddelelse.

EM i Alkmaar afvikles fra 7. til 11. august. Linjeløbet køres på sidstedagen, mens enkeltstarten løber af stablen 8. august