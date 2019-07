Hedebølgen rammer: Både dyr og mennesker skal have vand

Alt fra ældre mennesker til brolæggere og hunde lider i varmen, som i disse dage rammer landsdelen. Og det kræver vand – i alle afskygninger

Der blev kørt ekstra vand, saftevand og saltede chips rundt til de ældre på Humletoftens Plejecenter i Haderslev i dag.

Ældre over 65 er nemlig én af de grupper, der er særligt udsat for at dehydrere i den varme, som i dag ramte Syd- og Sønderjylland.

Det kan blive meget varmt, men de forsøger også på alle måder at holde det nede. Edith Hansen Nielsen, pensionist, Haderslev

Termometeret nåede flere steder i landsdelen tæt på de 29 grader, og beboerne på Humletoften var da også glade for de ekstra ture, saftevandsvognen tog på centret i dag.

- Det kan blive meget varmt, men de forsøger også på alle måder at holde det nede, siger Edith Hansen Nielsen, som bor på plejecentret til TV SYD.

Christa Pedersen, som arbejder på plejecentret fortæller, at de ældre kan blive konfuse og dårlige, når de taber væske.

- Når det er så varmt, er vi nødt til at være særligt opmærksomme på, om de ældre får nok at drikke. Vi skal give dem masser af saft og vand og chips med salt, siger Crista Pedersen til TV SYD.

En hund efter vand

Det er ikke kun mennesker, der lider i varmen. Det gør mange hunde også, og hvis varmen fortsætter, forventer ejeren af DOXX Hundecenter i Jordrup, at hun også snart får travlt.

Hun har nemlig et "svømmebassin" til hunde.

Når det er varmt i længere tid, har vi klart flere kunder. Annette Høyer Bendtsen, indehaver af DOXX Hundecenter, Jordrup

- Når det er så varmt, kan hunde ikke holde til at gå lange ture, og så bliver de tossede i hovedet af ikke at være velstimulerede, så vi har helt klart flere kunder, når vejret er så godt, fortæller Annette Høyer Bendtsen til TV SYD.

Hun forventer derfor et rykind af hunde, der trænger til at blive kølet ned og stimuleret i varmen, hvis hedebølgen fortsætter:

- Normalt tager folk deres hunde med ned i den lokale sø, hvor de kan blive kølet ned, men når først der kommer alger i søerne på grund af varmen, så får vi kunderne igen, fortæller Annette Høyer Bendtsen.