Ved tre-tiden i eftermiddag kom storkeungen Anna også i luften første gang.

De to storkeforældre i Smedager har i nogle daget forsøgt at stimulere ungerne til at flyve ved at holde igen med madleverancerne. Og nød lærer åbenbart sulten stork at flyve. Først fløj storkeungen, der har fået navnet Lotte, fløj første gang kl.14.10 i lørdags. Og her i dag fløj søster Anna en kort tur.