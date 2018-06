Betjent slap med skrækken

Politiet leder stadig efter 22-årig, som påkørte en betjent i aftes.

En betjent slap heldigere end frygtet fra en påkørsel i Fredericia torsdag aften. Betjenten blev påkørt af en 22-årig mand, som ikke ville anholdes, og i første omgang frygtede man, at betjenten havde brækket armen. Han slap dog med knubs, skrammer og ridser, fortæller vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Den 22-årige skulle anholdes i forbindelse med et andet forhold, men for at slippe for anholdelsen påkørte han på sin knallert betjenten og stak af. Politiet ved hvem manden er, og har ledt efter ham hos venner og bekendte, men uden held. Den 22-årige er derfor fortsat på fri fod. Gerningsmanden var iført sort jakke og grå hættetrøje. Han kan se frem til en sigtelse for vold mod en person i offentlig tjeneste.