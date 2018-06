Bjarne nægtede at gå til læge - det var ved at koste ham livet

Mænd er langt dårligere end kvinder til at opsøge lægehjælp, hvis noget er galt. Det koster dyrt for samfundet – og dem selv.

Selv når smerterne fik tårerne frem i øjnene, ville 68-årige Bjarne Falk Thuesen ikke til læge.

- Han var bange for, at de ville stikke i ham, at de ville skære i ham. Han var bange for at høre resultatet af undersøgelsen hos lægen, siger hans kone Lis Thuesen til TV SYD.

I syv år gik han med brok, der blev mere og mere generende og synlig.

Men først da han fik kyssesyge og en nyresygdom oveni, lod han sig overtale til at søge læge. Hans holdning var ved at koste ham livet.

- Ja, hvis han ikke på det tidspunkt havde søgt læge, havde han ikke overlevet. Så simpelt er det, siger Lis Thuesen.

Sundhedstest i byggemarked

Nu står han i XL-byg i Bramming og bliver sundhedstestet af tre mænd sendt ud fra Esbjerg kommune.

Det er en del af den internationale kampagne Men’s Health Week, der blandt andet sætter fokus på mænds manglende lyst til at opsøge læge. Ofte på trods af åbenlyse symptomer på en lidelse. Det koster dyrt.

- Vi skal nok ikke sætte kroner og øre på beløbet, men det er klart, at kan vi med en kampagne som den her være med til at forebygge sygedage eller indlæggelser på et i forvejen trængt sygehusvæsen, så er det godt for både samfundet og de mænd, der undgår at blive indlagt, siger formanden for udvalget Sundhed & Omsorg i Esbjerg kommune, Olfert Krog (DF).

Mænds holdning til lægebesøg koster ikke blot i kroner og ører, men også i levealder. Singlemænd lever syv år kortere end kvinder.

For mange mænd er det simpelthen uoverskueligt at bestille en tid på onsdag hos lægen, mens de sikkert har bestilt billetter til VM i fodbold i Rusland for halvandet år siden. Svend Aage Madsen, forskningsleder og formand for Selskab for Mænds Sundhed

- At ændre mænd er som at dreje med en supertanker

Ifølge Svend Aage Madsen, der er forskningsleder og formand for Selskab for Mænds Sundhed, har mænd svært ved at finde ud af, når der er noget galt. De mangler simpelthen viden om, hvad de skal reagere på - og hvad der er et symptom.

- Mange mænd har det sådan: Det går nok over af sig selv, og der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud. Når de så ved, at der er noget galt, er de også meget tilbageholdende med at søge hjælp. De er gode til at skubbe bekymringerne væk, siger han.

- For mange mænd er det simpelthen uoverskueligt at bestille en tid på onsdag hos lægen, mens de sikkert har bestilt billetter til VM i fodbold i Rusland for halvandet år siden.

Hvad skal der til for at ændre mænds adfærd på det her område?

- Det tager meget lang tid at ændre mænd. Det er som at dreje med en supertanker. Men det, vi kan ændre, er sundhedsvæsenets måde at gå til mændene på. Det er vigtigt at få nogle tilbud til mænd, der passer bedre til mænd. Og det er blandt andet at blive indkaldt til helbredstjek. Vi har spurgt dem, og 90 procent siger, at de vil komme, hvis de bliver indkaldt af deres egen læge.

- Jeg håber, at mændene vil tage det alvorligt

For pensionisten Bjarne Falk Thuesen blev hans akutte indlæggelse en øjenåbner.

Ikke alene fik han en nyvunden respekt for sundhedsvæsnet, men også en nyvunden erkendelse af, at lægebesøg nok ikke er en helt dårlig ide.

- De besøg hos lægen skal man ikke tilsidesætte på nogen måder. Jeg håber, at de mænd, der ser den her tv-udsendelse, får lidt inspiration til at tage det alvorligt. Om ikke andet så håber jeg, at kvinderne skubber til mændene, siger Bjarne Falk Thuesen.