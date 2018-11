Børn, balloner og Boogie-Woogie på ældrecenter

Fredag var der kaldt til festdag på Tjæreborg Ældrecenter, der både fejrede 50-års fødselsdag og nu kan prale af titlen som certificeret senioridrætscenter.

De jublede på Tjæreborg Ældrecenter, da det røde bånd blev klippet og centeret kunne kalde sig et certificeret senioridrætscenter - og så kunne de endda også fejre rund fødselsdag.

I dagens anledning var børn fra Børnehusene Tjæreborg inviteret forbi, og iført nissehuer sang de ‘På loftet sidder nissen’ og dansede Boogie-Woogie med beboerne på ældrecenteret.

Anne Marie Pedersen bor på Tjæreborg Ældrecenter, og hun nyder det ungdommelig selskab.

- Det er dejligt. Jeg har selv passet børn i mine unge dage, fortæller Anne Marie Pedersen.

Smæk på balloner

At bo på plejehjem er ingen hindring for at dyrke idræt, og Tjæreborg Ældrecenter er det sjette plejehjem i Esbjerg Kommune, der i samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund har valgt at sætte ekstra fokus på idrætsaktiviteter til gavn for stedets beboere.

Det er jo skønt at se alle de små dejlige unger. Karen Helt, beboer, Tjæreborg Ældrecenter

De ældre på plejehjemmet kan derfor nu se frem til at kaste sig ud i blandt andet curling, crossball, stolegymnastik og erindringsdans - med hjælp fra engagerede frivillige.

Men til fredagens festdag var der farverige fluesmækkere og gule og røde balloner på programmet.

Det gik ud på at smække til ballonerne med fluesmækkerne, så ballonerne ikke rørte jorden. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Børnene var ikke bange for at give ballonerne nogle tæsk med fluesmækkeren, og Karen Helt var en af de ældre beboere, som ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet, når ballonerne kommer på afveje.

- Det er jo skønt at se alle de små dejlige unger. De er så opdragne og hjælpsomme, fortæller Karen Helt.

Dagen bød også på aktiviteter som blandt andet bowling og curling, hvor de ældre og børnene spillede sammen.

Festdagen bød på mange forskellige aktiviteter for både store og små. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD