Borgmester: Esbjerg i Superligaen betyder rigtig meget

Efter en sejr mod Silkeborg søndag kan Esbjerg nu kalde sig for et Superliga-hold. Et resultat, som Esbjergs borgmester mener, er det eneste rigtige.

Søndag spillede Esbjerg sig ind i Superligaen.

Efter 3-0 hjemme mod Silkeborg fik Esbjerg forenede Boldklubber igen titlen som et Superliga-hold. Og det er noget, Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over.

- Det er jo fantastisk. Vi har kæmpet for at komme tilbage i Superligaen i hele den her sæson. Der har været hårde og gode tider her på Blue Water Arena, og så var det bare en fantastisk forløsning i går, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Stemningen på Royal Blue Arena var søndag euforisk, og spørger man cheftræner John Lammers, var kulissen på stadion med til at bære vestjyderne frem til sejren.

- I går kunne vi se, hvordan folk havde følelserne uden på tøjet. Det er rigtig vigtigt det her, for det betyder meget for selvforståelsen i byen, siger borgemesteren, og tilføjer:

- Det betyder, at Esbjerg kommer tilbage på det landkort, hvor vi mener, at vi hører hjemme. Der er meget positiv omtale ved at være med i Superligaen. Vi er Danmarks femte største by, og selvfølgelig skal vi også have et hold i Superligaen, siger Jesper Frost Rasmussen.

