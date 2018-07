Brandfolk og køretøjer fra Haderslev skal hjælpe svenskerne

Fire frivillige og tre køretøjer fra Beredskabscenter Sydjylland drager søndag til Sverige for at assistere med at slukke de mange skov- og naturbrande, der hærger lige nu.

Nu skal også mandskab og køretøjer fra Beredskabscenter Sydjylland i Haderslev afsted for at hjælpe svenskerne med at slukke naturbrande.

Fire frivillige og tre køretøjer afgår fra kasernen i Haderslev søndag morgen omkring kl. 8.30-9.00.

Søndag sendes to nye danske enheder til Sverige. Natten til fredag var de første danskere i gang.

Svenskerne kæmper fortsat med massive skovbrande, og Danmark sender søndag endnu flere brandfolk afsted for at hjælpe.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

Torsdag blev 27 danske brandmænd sendt til Ljusdal nord for Stockholm, hvor nogle af de værste brande er. Men søndag sender Beredskabsstyrelsen yderligere to enheder med brandfolk mod de svenske skove.

Sektionschef Martin Vendelbo fra det danske beredskab i Sverige fortæller, at svenskerne har ønsket, at danskerne fortsat hjælper til.

Den ene enhed skal mandag afløse den oprindelige enhed, som blev indsat torsdag. Den anden er en helt ny enhed, der har yderligere udstyr med til de hårdest ramte områder.

Først var det planen, at de 27 danske brandmænd skulle være i Sverige i tre døgn. Men fredag eftermiddag lyder meldingen, at danske enheder vil fortsætte arbejdet frem til slutningen af næste uge.

Nogle af de 27, der blev sendt afsted torsdag, vil gerne blive i Sverige, mens andre bliver skiftet ud.