Brandfolk vil have kræft anerkendt som erhvervsskade

Siden 2012 har op mod 200 brandfolk med kræft fået afslag på erstatning. Kun een har fået det. Myndighederne ser det ikke som en erhvervsskade.

Patrick Poulsen Tamms fra Kruså var i 12 år frivillig brandmand i Padborg. Han mistede i den tid to kolleger til kræften - bl. a. den kollega, som fik ham ind i det frivillige brandværn.

Læs også Brandmænd laver englehop til fordel for kræftramte

Nu sidder han i bestyrelsen for Brandfolkenes Cancerforening, der kæmper for at anerkendt, at kræft er en livsfarlig følgesvend for brandfolk.

Siden 2012 har op mod 200 brandfolk med kræft fået afslag på erstatning. Kun een har fået det. Myndighederne ser det ikke som en erhvervsskade. Derfor opfordrer Brandfolkenes Cancerforening beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, (S),til at følge eksemplet fra Canada, Australien og USA, der anerkender brandfolks kræft som erhvervsskade.

Minister: Ingen generel ankerkendelse

I et skriftligt svar til TV SYD understreger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde - naturligvis heller ikke brandfolk.

- Vi har desværre set eksempler på brandmænd, der har fået kræft, og det tager vi alvorligt. Derfor har vi sidste år lavet en politisk aftale, som skal beskytte brandmænd mod farlige stoffer ved bl.a. at sætte fokus på, hvordan de bedre kan håndtere deres udstyr før og efter en brand. Vi har også afsat tre millioner kroner. til yderligere forskning på området, og det vil jeg selvfølgelig følge tæt, lover Peter Hummelgaard.

Han opfordrer til, at kræftramte brandmænd anmelder det som en arbejdsskade og – hvis ens sygdom ikke står på listen over erhvervssygdomme - forsøger at få vurderet den enkelte sag i Erhvervssygdomsudvalget.