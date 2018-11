Britta-sagen bliver til teater på Mungo Park

Historien om Britta Nielsen og de manglende 111 millioner kroner bliver nu til et teaterstykke på Mungo Park i Kolding.

Teatret Mungo Park i Kolding laver et teaterstykke om Danmarks mest omdiskuterede kvinde lige nu, Britta Nielsen og de 111 millioner kroner, som hun er mistænkt for at have svindlet sig til i forbindelse med sit arbejde i Tilskudsadministrationen i Socialministeriet.

Det er den 27-årige intruktør Anna Andrea Malzer, som skal lave forestillingen.

- Det interesserer mig som instruktør er, at vi på trods af, vi ved så lidt om Britta, reagerer så emotionelt på hendes fortælling, siger Anna Andrea Malzer i en pressemeddelelse fra Mungo Park.

Instruktøren vil også undersøge om sagen interesserer os særligt meget, fordi Britta Nielsen er en kvinde.

Tillid til systemet testes i teater-forestilling

Forestillingen skal ifølge teaterdirektør Sophie Laurin ikke kun være en teaterhistorie om Britta Nielsen.

- Den bør også handle om, hvad vi egentlig har tilbage, hvis vi ikke kan have en grundlæggende tillid til vores system og hinanden, mener teaterdirektøren.

- Vores opgave er nu at forholde os nysgerrige til det, som er sket og det, der kommer til at ske. Hvad har jeg – og hvad har du - til fælles med Britta?, mener Sophie Laurin, som vil begynde research til forestillingen før, der er fældet dom i sagen:

- Britta er for længst stemplet som et gennemgående dårligt menneske. For os er det helt rigtigt at påbegynde vores research nu, netop fordi vi er interesserede i at inddrage reaktioner fra mange sider, også før der er fældet en dom, siger Sophie Lauring.

Teaterstykket har premiere i efteråret 2019.