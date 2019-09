Bro mellem Fyn og Als tættere på virkelighed

Niels Flemming Hansen håber, at broen kan blive et af de første projekter i Danmark, der er finansieret af både offentlige og private penge.

Ambitionen om en sydlig lillebæltsbro mellem Als og Fyn får nye kræfter bag sig, da der er udskiftning i AlsFynBroens komité. Et af de mange nye navne i komitéen er det konservative folketingsmedlem og transportordfører Niels Flemming Hansen, der er valgt i Sydjyllands storkreds.

- Jeg synes, det er et meget spændende projekt. Det er et meget ungt projekt, men der er sket rigtig, rigtig meget. Min ambition er, at det her kan blive det første projekt i Danmark, hvor vi kan have offentlige og private penge i den samme investering, sådan at vi kan få en rigtig god bro dernede, siger Niels Flemming Hansen.

Komitéen er nedsat af AlsFynBroen, der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, og deres formål er at sikre politisk opbakning til en ny forbindelse mellem Als og Fyn.

Realistisk, at der bygges om fem år

Niels Flemming Hansen har foreslået, at der nu skal sættes gang i en ny statslig undersøgelse. Han mener dog, at det realistisk, at byggeriet er i gang inden for relativt få år.

- Det, der kunne være spændende nu, er, at vi i løbet af de næste par år får sat gang i en offenlitg undersøgelse af, hvordan ser det her ud. Og så er det klart, så skal man til at finde finansiering, og man skal til at bygge det. Jeg tænker, at vi inden for fire til fem år kan være i gang med byggeriet, siger Niels Flemming Hansen.

Udover Niels Flemming Hansen og Ellen Trane Nørby er også Bendt Bendtsen, tidligere minister for konservative, og Rasmus Helveg Petersen (Rad.V.) trådt ind i komitéen.