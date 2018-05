Campingvogn skaber glæde for Inge-Lise og de andre på plejehjemmet

En campingvogn skal lokke de ældre ud fra værelserne på plejehjemmet.

Plejehjemmet Bertram Knudsens Have er blevet udvidet, eller nu holder der i hver fald en campingvogn med fortelt i hjemmets have til glæde for beboerne.

- Jeg vil bruge den til at gå over og få noget frisk luft, og lidt sol hvis det er godt vejr, siger Inge-Lise Winther.

Meningen med campingvognen er at lokke de ældre mere ud og give dem minder om gamle dage. Men det giver også plads til, at beboerne kan være sammen med deres familier på en anden måde.

Og ifølge Inge-Lise er der endnu en fordel.

- Det er også et godt sted at få en lille lur, smiler hun.

Campingvognen blev mandag indviet i høj sol, se hele indslaget her:

