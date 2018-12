Transport-boss: Chaufførlejre vil forsvinde

I nat indgik Ministerrådet i EU et forlig om en vejtransportpakke. De nye regler betyder blandt andet forbud mod at overnatte i lastbilen og mere i løn til chauffører, der kører cabotagekørsel.

Ministerrådet i EU nåede natten til tirsdag til enighed om en ny vejpakke, der regulerer vejtransport inden for Europa.

Hvis reglerne opnår endelig godkendelse, er det meningen, at de skal træde i kraft 30. juli 2020.

Når chauffører skal hjem for at holde deres lange hvil, vil det betyde, at vi vil se de her lejre på rastepladser og lignende steder forsvinde med den nye vejpakke. Michael Svane, branchedirektør, DI Transport

Reglerne vil blandt andet medføre forbud mod overnatning i førerhuset, når chaufførerne skal holde deres ugentlige 45-timers hvil.

Chaufførerne skal desuden tage tilbage til deres hjemland eller ansættelsesland hver fjerde uge - og ellers hver tredje uge, hvis vedkommende i perioden har afholdt to forkortede ugentlige hvil.

Det vil ifølge branchedirektør i DI (Dansk Industri) Transport Michael Svane betyde, at arbejdsforholdene for langturschauffører, som de kendes i dag med blandt andet overnatninger på rastepladser og i lejre, helt vil ændre sig.

- Når chauffører skal hjem for at holde deres lange hvil, vil det betyde, at vi vil se de her lejre på rastepladser og lignende steder forsvinde med den nye vejpakke, siger Michael Svane til TV SYD.

Ministerrådet er desuden blevet enigt om at bibeholde de nuværende cabotageregler med en grænse på syv dage og tre kørsler. Derefter kan cabotage i det samme land først igen ske efter en karensperiode på fem dage.

Kørsel i Danmark skal udløse danske lønninger

Den nye aftale betyder, at udstationeringsreglerne gælder al transport – bortset fra transitkørsel, som går igennem et land uden stop, og bilateral kørsel. Ved bilateral kørsel forstås en transport udført mellem to medlemslande som eksempelvis Danmark og Sverige eller Danmark og Tyskland.

Det bliver sværere at have med international transport at gøre, og den vil blive dyrere. Men vi er tilfredse med, der nu i Rådet er skabt enighed om vejpakken. Michael Svane, branchedirektør, DI Transport

Det vil i praksis betyde, at der skal køres efter dansk lønniveau, når der køres cabotage i Danmark. Noget som ifølge Michael Svane vil have vidtrækkende konsekvenser for transportbranchen indenfor EU. Alligevel er Michael Svane tilfreds med den nye vejpakke, der har været undervejs i halvandet år.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver sværere at have med international transport at gøre, og den vil blive dyrere. Men vi er tilfredse med, der nu i Rådet er skabt enighed om vejpakken. Vi kan ikke leve med uvished i længere tid. Så det var sidste udkald, som vi ser det, mener Michael Svane.

De nye regler betyder også, at den nationale transport får det lettere - nu skal den ikke længere konkurrere med cabotagekørsel til rumænske eller bulgarske lønninger.

Nu skal politikerne i Europa-Parlamentet komme med deres holdning til vejpakken, og derefter skal den tilbage til vedtagelse i Rådet.