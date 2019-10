Danmarks sjoveste spinninghold indstillet til pris

Hver mandag i mere end tre år er de kommet her i fitness-centret på Agtrupvej. Mellem 40 og 60 udviklingshæmmede, og de er kommet for at svede.

- Jeg fik jo ideen, fordi min egen søn har Downs, og der manglede tilbud til ham og alle de andre, der er som ham, fortæller Børge Neessen, der er manager i Fitness World på Agtrupvej.

Da han så mødte spinninginstruktøren Kresten Rasmussen, der i flere år har arbejdet med udviklingshæmmede, var der ikke langt fra ord til handling.

Udviklingshæmmede har let ved at give op, når det gør ondt. Kresten Rasmussen, spinninginstruktør.

- Udviklingshæmmede har nogle gange lidt let ved at give op, når det begynder at gøre ondt, fortæller Kresten Rasmussen.

Syngmed spinning

- Men vi har fundet et koncept her, hvor de kan føle et fællesskab med de andre. Vi spiller noget god musik, og de synger med på numrene, og de kan holde ud en hel time, fortæller Kresten Rasmussen.

Og mange af dem kommer i rigtigt god tid, som i op mod en halv time før.

- Jeg er kommet her fra starten af, og jeg kan se, hvor meget de har udviklet sig, og at de er kommet i bedre form, fortæller Anders Neupert, formand for Kolding Handicapidræt.

Og nu er de altså indstillet til en pris.

- Det betyder meget, både for os og for dem bagved, fortæller Anders Neupert.

Det er pissegodt

Og Henriette Bjerre Madsen udtrykker det på sin egen bramfri måde:

- Det er pissegodt, og hvis vi vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal gøre af mig selv.

Prisen Danskernes Idrætspris uddeles af DR Sporten i deres nytårsportsextravaganza i Boxen i Herning, og det bliver den 4. januar.

Der er kun tilbage at sige knæk og bræk.