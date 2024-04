Da hun hev låget af cisternen, steg hendes overlevelsesmuligheder

- Men når strømmen er væk, så er internettet også. Så hvordan vil du vide, hvad der sker omkring dig, og hvad status er på krisen?, spørger Bent.

Jeg antager, at det er et retorisk spørgsmål, og jeg får ikke rigtigt svaret ham. Min første tanke er, at jeg håber, vores søde naboer, Tim og Linda, har en radio, vi må lytte med på.

Den endelige dom

Jeg har ellers altid set mig selv som kaffekops-citatet over dem alle.

Nogenlunde 'strong and independent'.

Men hvis ikke der er en stabil internetforbindelse eller rindende vand, så er mine evner ikke meget bevendt. Egentligt føler jeg mig ret uduelig og frygter lidt for, at jeg skal have en form for voksenskældud af Bent efter han har gennemgået mit hus.



For når vi snakker om prepping - at være beredt eller forberedt, så og sige - ja, så føler jeg mig mindre og mindre sikker i min sag. Vi lever ret meget fra dag til dag, fordi vi kan. Fordi supermarkedet 'altid' har åbent, Wolt-bude eksisterer og hvis der er noget galt med vandhanen, så googler vi det lige. (Eller ringer til far).

Jeg har samlet alt det, jeg har på listen, som Bent har givet mig. Det ser ret sølle ud som det ligger der på spisebordet, hvis du spørger mig. Men jeg er ikke eksperten - det er Bent.

Jeg beder ham om at give mig en karakter på en skala fra 1 til 10 over, hvor forberedt jeg er på at kunne klare mig i tre dage.