I hans skab er der noget, vi ikke må se

Ordet prepper blev optaget som en del af det danske sprog i 2005 og er ifølge Dansk Sprognævn defineret som person der dyrker en livsstil hvor man forbereder sig til dommedag ved fx at indkøbe våben og lagre af mad.

Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange herhjemme, der prepper, men en lang række faktorer peger på, at antallet har været kraftigt stigende de seneste år og måneder.

Borgerberedskabet afholder jævnligt kurser under navnet “Kriseparat – klar dig selv i 3 døgn”. Her lærer helt almindelige mennesker, hvilke forberedelser det kræver for at være selvhjulpen, hvis en alvorlig krise rammer.

Over de seneste to år er der sket en eksplosiv stigning i interessen for kurset. I 2022 var 271 personer igennem kurset, mens det i 2023 blev til mere end 2000 kursister. Og den foreløbige prognose for 2024 lyder på mere end 4500.