Danmarksmestre håber at kunne sælge god idé

En god idé har gjort en gruppe piger til danmarksmestre i Entreprenørskab. Nu håber de at kunne sælge den.

Fem piger fra Erhvervsgymnasiet Grindsted vandt tidligere på ugen Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for elever på en ungdomsuddannelse.

- Det var helt surrealistisk bare det at få stående applaus fra store erhvervsfolk som Tommy Ahlers og Tommy Andersen, som man ser op til. Det er helt vanvittigt, siger Michelle Elise Christensen til TV SYD.

Pigerne har med andre ord vundet danmarksmesterskabet i gode idéer. Deres idé hedder Clean Cover.

- Vi har lavet et cover til mobiltelefonen, som mindsker bakterier med 90 % på 24 timer, siger Line Kirstine Nielsen.

Kristina Horsager supplerer:

- Det gør den med sølv-ioner, som bliver imprægneret i coveret, det er så dem, der giver en antebakteriel effekt, fortæller hun.

Men hvorfor er det så lige, at man har brug for et selvrensende mobilcover.

- Bakterier er generelt et virkeligt stort problem i Danmark. Der er faktisk 3.000, der dør hvert år af de her meget skadelige bakterier, der for eksempel sidder på mobilen. Det er bakterier som colibakterier og stafylokokker. Det er virkelig udbredt, og det vil vi gerne mindske, så folk ikke bliver syge, siger Signe Johansen.

Til juli skal Clean Cover repræsentere Danmark ved det prestigefyldte Europamesterskab, Company of the Year Competition, som holdes i Beograd. Så der er ikke tid til at hvile på laurbærrene.

- Vi skal videreudvikle og meget af tiden kommer nok til at gå med produktudvikling lige nu, siger Mia Svejgaard.

De fem idérige piger håber, at det måske bliver muligt at sælge deres idé.