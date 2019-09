Masser af druer på vinstokkene: Dansk vin stormer frem

Tusindvis af vinstokke landet over bugner lige nu af modne plukkeklare druer - og lørdag var danskerne inviteret til Åben Vingård for at se, høre om og ikke mindst smage på dansk vin.

Da Kim F. Madsen plantede de første vinstokke i Sønder Vilstrup i 2004, var der ikke mange, der troede på, at vi i Danmark kan lave ordentlig vin. Nu - 15 år senere - er antallet af stokke vokset til 16.000 og fylder seks hektar. Og vingården MODAVI regner i år med at producere 16.000 flasker rød, hvid og sød vin. Se og smag Lørdag kunne alle interesserede kigge forbi - gå i marken og se på stokke med modne druer - lytte til foredrag om vinavl i vineriet og smage på resultatet af høsten fra sidste år. Søndag formiddag går høsten i gang. I første omgang skal der høstes hvide druer af sorten Solaris, som er en af de druesorter, der klarer sig fint i det danske klima. Senere - i begyndelsen af oktober - skal de blå druer høstes, og her er det især sorten Rondo, der fylder. Kim F. Madsen har været vinbonde i 15 år Foto: Masoud Jafari Pouia, TV SYD 25 druesorter I alt er der plantet 25 forskellige druesorter på vingården i Sønder Vilstrup - og hvor det i begyndelsen var sorter, der specielt er egnet til at gro langt mod nord, hvor sommeren er kort, så vinder mere traditionelle sorter som Chardonnay, Pinot Noir og Cabernet mere og mere frem i takt med, at klimaet er blevet varmere. Selvom klimaforandringer af de fleste opfattes som et stort problem, så har i hvert fald danske vinavlere fået bedre betingelser i takt med, at temperaturerne er steget, og somrene er blevet varmere. 100 erhvervsavlere MODAVI - som står for moderne dansk vin - er én af godt 100 kommercielle vingårde i Danmark - og derudover findes over 1.000 hobbyavlere rundt om i landet. Danmark er officielt godkendt som vinproducerende land af EU - og produktionen er støt stigende. De fleste vinavlere er organiseret i Foreningen Dansk Vin - og det er også den forening, der står bag arrangementet Åben Vingård, som er blevet holdt siden 2003. I Syd- og Sønderjylland har interesserede kunnet besøge i alt seks vingårde.