De ansatte hos Lego kan vist tage det roligt

Sidste år fyrede Lego 1400 medarbejdere efter et regnskab, som var bedre end dagens nye. Alligevel er både tillidsrepræsentant og chefen rolig denne gang.

Der er ingen udsigt til nye afskedigelser af medarbejdere hos Lego, selv om dagens nye regnskab skuffer.

Det er konklusionen, når man lytter på topchef Niels B. Christiansens svar på spørgsmålet, som er relevant, når Lego sidste år fyrede 1400 medarbejdere efter et 2016-resultat, som havde større omsætning og indtjening end det 2017-regnskab, legetøjsgiganten i Billund præsenterede tirsdag.

Det er altid svært at love noget på den lange bane, men sådan som det ser ud lige nu, så har vi gjort det, der er nødvendigt. Niels B. Christiansen, CEO, Lego

Selv om indtjeningen efter skat stadig tælles i milliarder, 7,8 denne gang imod 9,4 milliarder i 2016, så udtrykker Niels B. Christiansen skuffelse over det, men medarbejderne kan altså tage det roligt, forstår man på ham.

- Det er altid svært at love noget på den lange bane, men sådan som det ser ud lige nu, så har vi gjort det, der er nødvendigt, for at vi kan begynde at investere i det, der skal blive til fremtidig vækst, siger Niels B. Christiansen, CEO i Lego til TV SYD.

Hør ham i klippet øverst i artiklen her, hvor fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Pedersen siger, at hun er tilfreds med, at tallene på bundlinjen er sorte, ikke røde.

Der er ikke udsigt til nye afskedigelser hos Lego, selv om årets regnskab skuffer. Det skal staddig tælles i milliarder. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD

