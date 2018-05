Den aften flammerne tog Poca

Det år, hvor den lille familieejede virksomhed, Poca, skulle fejre 50-års jubilæum, brændte virksomheden ned til grunden.

- Indimellem er der ikke andet at gøre, end at smøge ærmerne op og prøve igen.

Ordene kommer fra Betina Petersen Marker, medejer af den familiedrevne virksomhed Poca, der har eksisteret i 51 år i Hedensted, ovenpå et turbulent år, der sendte virksomheden i knæ.

Vi spoler lige tiden tilbage til den 3. april 2017.

Det er et godt år for virksomheden, der producerer både og glasfiberprodukter til blandt andet Grønland og Færøerne.

Faktisk går det så godt, at ordrebogen er fuld, og inde i hallerne på Nordre Fabriksvej 9 i Hedensted bugner det af klargjorte glasfiberbåde, der bare venter på at blive shippet af sted.

Men det bliver de aldrig, for om aftenen, efter alle medarbejdere er gået hjem, bryder en voldsom brand ud på fabrikken. På ganske få minutter overtager flammerne magten og alt går tabt.

- Jeg er hjemme, da min lillesøster, som bor i Hedensted, ringer. Hun siger, søs, jeg tror Poca brænder. Jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne og løber ud til bilen. Jeg håber hele tiden, at det er en fejl, men da jeg kommer ud på landevejen, kan jeg se røgskyen i det fjerne, siger Betina Petersen Marker til TV SYD.

Medejer Betina Petersen Marker husker tydeligt aftenen for et år siden. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Brandmændene er allerede på stedet og kæmper mod flammerne, da Betina Marker Petersen ankommer. Hendes to børn sidder på bagsædet, og hun parkerer hurtigt og beder dem blive i bilen, mens hun ser, hvad hun kan redde.

- Jeg håbede, at jeg kunne redde et par både, men det stod hurtigt klart, at det ville ikke komme til at ske. Så spurgte jeg, om jeg måtte redde nogle fotoalbum fra kontoret, men jeg fik ikke lov til at gå ind. I stedet hoppede en af brandmændene ind, og så hang jeg ind ad vinduet og pegede på, hvad jeg skulle have med, siger Betina Petersen Marker.

Fra gasflasker til både

Da virksomheden Poca så dagens lys i 1967 var tanken ikke, at den med tiden skulle levere over 3000 glasfiberbåde til Grønland. Nej, stifteren, Betina Marker Petersens far, Poul Erhardt Petersen, havde via sit arbejde på H.C Camping i Vejle opdaget en niche, som han gerne ville udforske. Han begyndte at producere skjulere til gasflasker til campingvognen fra en ejendom på Jørgensens Allé i Hedensted, og da det i begyndelsen var meningen, at lillebroren også skulle være i firmaet, døbte de det i fællesskab Poca. Po for Poul og ca for Carl Johan. Lillebroren var dog mere interesseret i biler og trådte snart efter ud af firmaet igen.

Men Poul Erhardt Petersen fortsatte firmaet og fandt snart en ny niche.

I løbet af få timer den 3. april brændte hele fabrikken ned i Hedensted.

Han begyndte at lave glasfiberbåde velegnet til at sejle i is og hårdt klima, og den dag i dag er Grønland stadig et stort marked for Poca.

I 2011 overtog datteren, Betina Petersen Marker og svigersønnen Erik Marker, virksomheden. Den yngste datter, Camilla, arbejder også i firmaet.

Både kaldt tilbage

Mens flammerne åd de sidste bidder af det, der få timer forinden var en virksomhed i vækst, var Betina Petersen Marker allerede i gang med at lægge planer.

- Der var ingen tvivl om, at vi skulle fortsætte, også selvom jeg godt vidste der, at vi stod uden forme til at støbe både i, og vi havde mistet alle formler. Vi skulle begynde helt forfra, siger Betina Petersen Marker.

Betina Petersen Marker lavede en aftale med nabovirksomheden, der havde et par tomme lokaler. Allerede dagen efter holdt hun møde for sine 35 medarbejdere om, hvad der nu skulle ske.

- Ja, men nogle gange må man jo bare smøge ærmerne op og komme videre, siger hun.

Dagen efter branden var der ikke meget tilbage af virksomheden. Foto: TV SYD

Produktionen blev rykket ind på en anden adresse i Hedensted, men først skulle de finde noget at producere. Og hvordan gør man det, når alle forme til både, opskrifter og formler er gået tabt?

- Vi havde netop sendt en sending både til Grønland, og dem kaldte vi simpelthen tilbage for at kunne genskabe de forme, der var gået tabt, siger hun.

Sejler videre

Det år, hvor Poca skulle have fejret 50 års jubilæum, blev i stedet det år, hvor firmaet blev slået tilbage til start.

Men gejsten til at lykkes og kærligheden til både har skubbet dem frem igen.

- Jeg har lidt svært ved at forklare, hvorfor det med både er så vigtigt for os i vores familie. Jeg tror i virkeligheden, det mere handler om at sejle. Friheden ved at være på vandet og naturoplevelserne. Og så er både og det at sejle også bare blevet vævet ind i vores liv. Min lillesøster, Camilla, er født i en båd på vej fra Endelave til Horsens. På hendes dåbsattest, står der bare breddegrader og MS Kattegat. Jeg selv mødte min mand i en båd – jeg sejlede selvfølgelig fra ham, siger Betina Petersen Marker.

Og alt tyder på at både også i fremtiden vil fylde meget i familien. Her i slutningen af maj står den nye fabrik nemlig færdig på Nordre Fabriksvej. Næsten dobbelt så stor som den forrige og med nye funktioner. Nu kan de også montere motorer i bådene - noget, de tidligere måtte få andre til.

- Vi ville være sikre på, at det vi kom til at stå med i dag, det også var det, der kom til at fungere i dagligdagen. Det der med at få sat de streger, det tog lidt tid, men det er også nogle vigtige streger.

I dag er Poca næsten tilbage, hvor de var før. Branden og dermed den forsinkede levering af både betød, at de mistede enkelte kunder, men langt de fleste blev.

- Jeg glæder mig til, at vi lige om lidt kan koncentrere os om udelukkende at producere både og glasfiber igen, siger Betina Petersen Marker.

De brandtekniske undersøgelser viste i øvrigt, at branden på Poca ikke var påsat, men det var ikke muligt for teknikerne at komme nærmere en brandårsag.