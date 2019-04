Alarm afblæst: Der er ikke længere fare ved røg fra plastikbrand

Der er ikke længere nogen fare for at indånde farlig røg fra den voldsomme brand på en plastikvirksomhed i Tinglev.

- Røgfanen driver nu ind over nogle marker i 80 til 100 hundrede meters højde, så der er ikke længere nogen fare for mennesker. Derfor har vi afblæst vores advarsel om giftig røg, oplyser indsatsleder Jens Gorritzen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Branden udviklede så kraftig røg, at beboere i området mandag aften blev opfordret til at lukke vinduerne og holde sig indendørs. Den kraftige røg fik også Banedanmark til at indstille togdriften mellem Tinglev og Sønderborg i flere timer mandag aften.

Vi har ingen meldinger om, at beboere i området har følt sig utilpasse på grund af røgen. Jens Gorritzen, indsatsleder, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Tirsdag formiddag kan man stadig lugte brandrøgen langt væk. Brandvæsenet i Flensborg har på Tvitter oplyst byens borgere om, at røglugt i Flensborg skyldes branden i Tinglev:

⚠️ Momentan gibt es eine geringe #Geruchsbelästigung nach verbranntem Plastik in #Flensburg.



Grund: In Tinglev, DK ist ein #Großfeuer in einer Fabrik ausgebrochen! 🔥



Für genauere #Informationen das Radio einschalten und auf Meldungen achten! — Berufsfeuerwehr Flensburg (@FlensburgBf) April 30, 2019

Branden opstod i en hal fyldt med plastikmateriale. Virksomheden Polyloop ApS genanvender blandt andet hård plast, granulat og ruller af folie, og det er de materialer, der har medført den giftige røg. Politiet har endnu ikke noget bud på, hvordan branden er opstået.

Branden bredte sig til to nabobygninger, der rummede to andre virksomheder. Begge bygninger er brændt ned, oplyser politiets indsatsleder på stedet.

Efterslukningsarbejdet ventes først helt afsluttet i løbet af tirsdag eftermiddag.