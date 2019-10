3F: Der er for mange brådne kar i transportbranchen

På bare en måned er der faldet kæmpebøder, domme og fængsel til 10 storsyndere i transportbranchen, der alle er fanget i politiets tungvognskontroller.

Det er helt tydeligt, at branchen ikke selv kan rydde op i de brodne kar. Jan Villadsen, formand, 3F's Transportgruppe

Sagen om dokumentfalsk med fragtbreve i transportvirksomheden H. P. Therkelsen i Padborg, er kun en af 10 større sager i løbet af den seneste måned om overtrædelser af reglerne.

Den seneste sag – og alle de andre andre sager - viser, at der er brug for stærk myndighedskontrol af branchen. Det er helt tydeligt, at branchen ikke selv kan rydde op i de brodne kar, siger Jan Villadsen, formand for 3F’s Transportgruppe til Jan Villadsen til Fagbladet 3F.

Her er de 10 sager:

Den 8. oktober: Den nyeste sag sag blev afsløret af Tungvognscenter Øst i en aktion 8. oktober. Sagen gælder dokumentfalsk med fragtbreve i den sønderjyske transportvirksomhed H. P. Therkelsen, der allerede dagen efter udløste tre straksdomme: En ansat blev idømt fire måneders betinget fængsel. To chauffører fik 30 dages betinget fængsel. Alle erkendte og modtog dommene.

Den 8. oktober: Det kostede to udenlandske vognmænd dyrt, da Tungvognscenter Syd- og Sydøstjyllands Politi standsede to lastbiler ved Kolding. Tekniske undersøgelser viste, at der var blevet manipuleret med de to lastbilers forureningsbegrænsede udstyr. Det udløste bøder til de to vognmænd på tilsammen 60.000 kroner. Begge vognmænd erkendte sigtelserne og har betalt bøderne.

Den 7. oktober: En 47-årig chauffør fra Sverige blev ved retten i Odense idømt en bøde på 288.500 kroner. Chaufføren blev stoppet af politiet ved tre forskellige lejligheder i en minibus. Han fragtede personer i bussen og en personbil på en påhængsvogn. Men han havde hverken tilladelse til passagerkørsel eller til godskørsel.

Den 30. september: En vognmand fra Litauen måtte betale en bøde efter kontrol af Tungvognscenter Syd ved Padborg, der kunne konstatere, at der var blevet manipuleret med lastbilens Adblue-systemer. Adblue-systemerne neutraliserer de sundhedsskadelige NOx-partikler, som lastbilernes motorer udleder. Den litauiske vognmand fik en bøde på 22.500 kroner.

Den 30. september: En hviderussisk vognmand i samme kontrol havde også manipuleret med lastbilens Adblue-systemer. Han blev sigtet for yderligere forhold – blandt andet tachograf-manipulation – og er derfor blevet stillet overfor et bødekrav på 80.000 kr. Begge vognmænd erkendte forholdene.

Den 25. september: Tungvogncenter Nord, TOLD og Færdselsstyrelsen holdt kontrol på havnen i Århus. Ved kontrollen havde en udenlandsk vognmand ikke den nødvendige dokumentation i forhold til retten til at køre cabotage. Han fik en bøde på 15.000 kroner.

24. september: Tungvognscenter Nord konstaterede ved en kontrolaktion på havnen i Grenaa, at to udenlandske lastbilchauffør ikke havde chaufføruddannelsen. Den ene af dem havde heller ikke overholdt bestemmelserne omkring køre-hviletid. Det resulterede i en samlet bøde på 28.000 kroner.

Den 24. september: En udenlandsk vognmand foreviste en falsk førerattest, og det betød, at chaufføren blev varetægtsfængslet i fire uger. Anklagemyndigheden har lagt op til en ubetinget fængselsdom på 40 dage samt udvisning og indrejseforbud til Schengen-området i 6 år.

Den 25 september: En 53-årig vognmand fra Vejle-området blev dømt 70 dages betinget fængsel for at have medvirket til, at en af hans chauffører kørte på en anden persons førerkort. Chaufføren blev idømt 70 dages fængsel, der også blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en bøde på 317.500 kroner for massive overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Vognmandens transportvirksomhed, der ligger i Fredericia-området, blev også dømt for chaufførens overtrædelser med bøde på 786.000 kroner.

Den 17. september: En lastbil blev beslaglagt for ulovlig vognmandskørsel, og det kostede en bøde på 70.000 kroner for ulovlig cabotagekørsel.

Kilde: Fagbladet 3F