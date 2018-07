Derfor er storkeungerne beskidte

Storkeungerne i Smedager er gråbrune. De ser direkte beskidte ud, men det er der en grund til, fortæller formanden for Storkene.dk.

Selvom solen skinner på storkeungerne i Smedager, så skinner ungernes fjerdragt ikke helt lige så meget.

Flere storkeseere har konstateret, at ungerne ser decideret beskidte ud - og det er faktisk rigtigt. De er beskidte, fortæller formanden for Storkene.dk, Jess Frederiksen.

Ungerne spiser mange fisk lige nu, og det er derfor, at de er så beskidte. Jess Frederiksen, formand, Storkene.dk

- Fiskene er slimede, og når forældrene gylper fiskene op, så rammer slimen deres pels. Med det her vejr så sætter støvet sig i pelsen, og så bliver de beskidte, fortæller Jess Frederiksen.

Storkene.dk sørger for, at der bliver sat fisk ud til storkene i Smedager, og det er her Tommy og Annika henter fiskene til deres unger.

Formanden understreger, at man ikke skal være bekymret over storkenes udseende.

- Man ser tit, at storkeunger bliver beskidte på den her måde, siger Jess Frederiksen og fortæller, at storkeungerne i det hele taget har det rigtig godt, og det skyldes blandt andet vejret.

