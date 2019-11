Derfor går socialsygeplejerskerne med sort uniform

Det vrimler med hvide og blå kitler på sygehuset i Horsens. Men så brydes farvepaletten af og til af to sygeplejersker i sort.

For det første er vi let genkendelige, for det andet er vi ikke de her sterile, kliniske sygeplejersker. Susanne Kjærsulf, socialsygeplerjerske, Regionshospitalet Horsens

Susanne Kjærsulf og Signe Koba er socialsygeplejersker og de eneste i landet, der går i sort uniform.

- Vi går i sort for at bryde de kliniske rammer, vi har på sygehuset, fortæller Susanne Kjærsulf og suppleres af sin kollega Signe Koba.

- Den der kittel gør noget ved os. Der er en autoritet forbundet med det at have en kittel på, mener hun.

Den sorte uniform er et redskab i kampen for at give deres patienter, de socialt udsatte, tillid til dem. Samtidig resulterer det ofte også i den bedste behandling på sygehuset.

- Vi vil bare gerne være i øjenhøjde med patienten. Det er nemmere for os at smække benene op på en fodskammel og tage den der helt lavpraktiske samtale i en sort t-shirt og et par sorte bukser, end det er i en kittel. For patienten er det mere trygt ikke at møde en kittel, siger Signe Koba.

Signe Koba er socialsygeplejerske og altid klædt i sort, når hun er på arbejde på Regionshospitalet Horsens. Foto: Troels Sørensen

Patienter slapper af

Ofte føler de socialt udsatte patienter såsom stofmisbrugere og hjemløse sig ikke særligt velkomne på sygehuset. De føler sig nogle gange nedværdiget og dårligt behandlet af et sygehusvæsen, der ikke altid kan rumme dem. Med det resultat, at de afbryder behandlingen og forlader sygehuset, før de er raske.

Det har ændret sig i Horsens, hvor Susanne Kjærsulf og Signe Koba er trukket i sort T-shirt og sorte bukser.

Hendes kollega Signe Koba fortæller, at de udsatte patienter ofte ankommer til sygehuset i en knap så god forfatning.

- Nogle gange synes de, de kommer ind og lugter. De synes, de er beskidte. De synes, det er ydmygende. Der sker noget andet, når vi ikke kommer i de hvide uniformer, forklarer Signe Koba, der har en baggrund som gadesygeplejerske i Vejle.

Hun har den holdning, at en kittel er lig med autoritet. Så for at møde patienterne i øjenhøjde klæder de sig i en anden farve, så patienterne slapper af over for dem.

Susanne Kjærsulf er socialsygeplejerske og altid klædt i sort, når hun er på arbejde på Regionshospitalet Horsens. Foto: Troels Sørensen

Alle kan genkende dem

Ikke bare patienterne, men også sygehuspersonalet kan hurtigt relatere til socialsygeplejerskerne på grund af deres påklædning.

- Alle på sygehuset ved, hvem de sorte sygeplejersker er. På den måde er vi lynhurtigt blevet en del af sygehuset, siger hun.

Både Jeanette Kristiansen og Signe Koba medvirker i TV SYDs serie "Sygeplejersker i sort", som kan streames på TV SYD Play.