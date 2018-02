Det er en kendt sag, at stoffer sælges via sociale medier

TV SYD har mandag talt med en række SSP-konsulenter i Syd- og Sønderjylland, som alle fortæller, at sociale medier også bruges af kriminelle, når de vil sælge stoffer.

Instagram er kendt som et socialt medie, hvor man kan dele billeder. Men det bliver nu også brugt til at tilbyde skoleelever MDMA eller ecstasy, som det også kaldes.

Jeg vil ikke afvise, det foregår, da sociale medier også bruges til salg af ulovlige stoffer. Jeg har dog ikke hørt, det er sket her i kommunen. Torben Bertelsen, SSP-konsulent, Varde Kommune

Det spørgsmål fik 15-årige Alberte Maack og hendes klassekammerat Camilla Franzen fra Vejle ud af det blå på Instagram.

Spørgsmålet kom i en besked fra en ung kvinde, som ingen af dem kendte. De svarede begge, de ikke vidste hvad det var og slettede samtalen.

Ved en rundringning til en række kommuner i Syd- og Sønderjylland, svarer SSP-konsulenter enslydende, at de kender til fremgangsmåden, men ingen af dem TV SYD har talt med, er bekendte med, at unge i deres kommune kontaktes på samme aggressive måde:

Samme besked lyder fra Horsens, her siger SSP-konsulent Jan Asmussen at ham bekendt, er fremgangsmåden ikke specielt almindelig.

Vi ved godt, det eksisterer nationalt, men vi er heller ikke stødt på den fremgangsmåde. Lærke Rasmussen, hotspotchef, Haderslev Kommune

- Efter flere tragiske sager, så popper det her op, men vi kender ikke til, det er et specielt problem her i Horsens.

Også i Haderslev er man bekendte med problematikken.

"Forældre har et stort ansvar - ecstasy er sindssygt farligt”

Forældre har et kæmpe ansvar i de her sager. Det er så vigtigt, de tager det alvorligt, for de her designerdrugs som ecstasy men også hash er sindssygt farlige Jens Martinussen, ungdomsrådgiver, Billund Kommune

De sociale medier rummer store muligheder, men er også fora for kriminalitet, så derfor undrer det mig ikke det sker, siger Billunds ungdomsrådgiver Jens Martinussen, og siger samtidig heller ikke ham bekendt er det sket i Billund Kommune.

