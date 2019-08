Anni Matthiesen: - Det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet

For første gang melder Venstres Anni Matthiesen klart ud om, hvad hun ønsker, der skal ske med formandsposten i Venstre.

- Det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet på en eller anden facon.

Sådan siger Venstres Anni Matthiesen til TV SYD onsdag aften.

Hun er valgt i Sydjyllands Storkreds, og for første gang nogensinde melder hun klart ud om, hvad hun ønsker, der skal ske med formandsposten i Venstre.

- En gang i mellem kan det være nødvendigt med drastiske skridt, siger Anni Matthiesen.

Lars Løkke Rasmussen har flere gange understreget, at han ikke går nogle steder. Men for Anni Matthiesen er det tydeligt, at der ikke længere er tillid til formanden, og derfor er det nødvendigt at tage stilling til, hvad der skal ske med formandsposten.

- Jeg har personligt taget stilling til, hvem jeg gerne ser som formand, men det vil jeg ikke afsløre før til landsmødet, siger Anni Matthiesen.

- Uden baglandet er vi ingenting

Krisen i partiet Venstre fortsætter med at spidse til. Tirsdag trak folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen og Carsten Kissmeyer offentligt deres støtte til Venstre-formanden, mens Claus Hjort Frederiksen mente, at Lars Løkke var udsat for mobning.

Det er endnu ikke slået fast, hvornår landsmødet skal finde sted, men Lars Løkke Rasmussen har anmodet om at rykke det til før Folketingets åbning den 1. oktober. Det skriver TV2.

Anni Matthiesen slår fast, at al den ballade der har været i medierne om Venstre og internt i partiet ikke har gjort noget godt for partiet.

- Det er vigtigt, at vi tager vores bagland alvorligt – for uden baglandet er vi ingenting, siger Anni Matthiesen.

Onsdag holdt Venstre gruppemøde, og her blev formandsposten ikke diskuteret, fortalte Lars Løkke Rasmussen til TV2 tidligere i dag. Han mener, at det rette sted for den debat er ved landsmødet.

