Thulesen Dahl: Det var som at tabe 27-1 i fodbold

Det store valgnederlag er ved at være fordøjet. Nu erklærer DFs partiformand Kristian Thulesen Dahl sig klar til at vinde vælgerne tilbage.

Fløjlshanskerne skal af og det skal være slut med det polerede.

Sådan lyder det i Kristian Thulesen Dahls årsmødetale, der her i weekenden bliver afholdt i Herning.

Partiformanden fra Thyregod fortæller i sin indledning også om et sviende nederlag fra barndomstiden, da han sammen med fodboldkammeraterne fra barnsdomsbyen Nr. Snede måtte rejse hjem med et nederlag på 27-1.

Sådan føltes det også på valgnatten den 5. juni da Dansk Folkeparti, ifølge partiformanden, fik sig en kæmpe ørefigen.

Mindre pæne i replikken

Men nu skal der en ny start til, hvor Kristian Thulesen Dahl erklærer sig klar til at gå mere i kamp for partiets politik.

- Vi skal være hurtigere og bedre til at håndtere de trælse sager, og vi skal være mindre pæne, lyder det i formanden tale.

Baglandet skal være med

Kristian Thulesen Dahl vil også have mere samarbejde med partiets bagland. Efter valget tog han på rundtur for at lytte og få gode råd fra partimedlemmerne i hele landet.

Og det skal nu bruges fremadrettet i partiet politik.

- Jeg vil de kommende måneder tage forskellige initiativer, som sikrer en mere direkte dialog i partiet. Jeg forestiller mig blandt andet en struktur, hvor der bliver regelmæssige fællesmøder blandt folkevalgte fra både folketing, region og byråd, siger Kristian Thulesen Dahl i talen.

Dansk Folkeparti gik ved det seneste valg tilbage fra 37 til 16 mandater i Folketinget.