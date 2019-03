Die Grünen og SF vil forbedre den grænseoverskridende togtrafik

Hvis man ikke forstår at købe togbillet over internettet eller via en app, er det ikke helt nemt at rejse med kollektiv trafik på tværs af den dansk-tyske grænse. Det vil det tyske parti Die Grünen og SF nu ændre.

Sydtrafiks eneste bus over grænsen kører en gang i timen, og DSB’s tog fra Kolding til Flensborg hver anden time. Du kan ikke bruge dit rejsekort, hvis du skal en tur til Flensborg – med mindre du tager bussen. Du kan kun købe en fysisk DSB-billet i Flensborg, hvis billetkontoret har åbent, og du kan slet ikke købe fysiske billetter fra Deutsche Bahn i Danmark. Derudover kan du risikere at betale tre gange så meget for en billet, hvis du vælger det ene togselskab frem for det andet.

Folketingskandidat fra Syd- og Sønderjylland Henrik Boye (SF) mener, at den dansk-tyske grænse er en Berlinmur, når det kommer til kollektiv trafik.

Det vil han, som medlem af SF’s trafikudvalg, sammen med partikolleger og det tyske parti Die Grünen nu gøre noget ved. I går aftes holdte de to partier møde om emnet med et mål så simpel sagt som:

- Man skal gøre det nemt, og man skal gøre det brugervenligt.

Den nuværende kollektive trafik mellem Danmark og Flensborg DSB Du kan bestille billetter tur/retur på DSB’s app, hjemmeside eller ved at ringe til DSB

Fra Danmark til Flensborg kan du købe en fysisk billet på en billetautomat på den pågældende station

Fra Flensborg til Danmark kan du kun købe en fysisk billet ved stationens informationsskranke, da DSB ikke har billetautomater i Tyskland.

Det er ikke muligt at bruge rejsekort, da der ikke er rejsekortstandere i Tyskland. Deutsche Bahn Du kan bestille billetter tur/retur på Deutsche Bahns app, hjemmeside eller ved at ringe til Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn har ingen billetautomater i Danmark. Deutsche Bahns billetautomater i Tyskland kan ikke tilgås på dansk, men tysk og engelsk. Sydtrafik Busrute 110 kører fra Sønderborg over Gråsten og Kruså til Flensborg ZOB. På busruten kan du betale kontant eller bruge dit rejsekort. Der er alternative transportmuligheder over grænsen som for eksempel Flixbus – her skal man dog bestille billet i forvejen via selskabets app eller hjemmeside. Se mere

Ny app, ens billetsystem, bedre banegård

Blandt flere forslag er en app lignende Rejseplanen, hvor man som dansker kan se busruterne i Tyskland, og ikke kun dem, der går mellem Danmark og Tyskland.

Hvis vi skal trække folk over til den kollektiv trafik, så skal vi også servicere kunderne. Henrik Boye, folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Socialistisk Folkeparti

Derudover ønskes et regionalt billetsystem, der giver mere ensartede priser de danske og tyske transportselskaber imellem. Lige nu kan den prisforskel nemlig være stor. Hvis du gennem DSB køber en togbillet fra Padborg Station til Flensborg Banegård, skal du af med 24 kroner. Hvis du derimod retur køber en billet gennem Deutsche Bahn, koster billetten 9,70 euro eller 72 kroner.

De to partier ønsker også at opgradere selve banegården i Flensborg. På dansk side ønsker man en billetautomat fra DSB og en rejsekortstander, som vil gøre det muligt altid at kunne få en fysisk billet, og som vil gøre det hurtigere for rejsende at blive klar til at hoppe på toget med gyldigt rejsebevis.

Det er blandt andet her på Flensborg Banegård, partierne ønsker at forbedre forholdene for de togrejsende. Foto: TV SYD

DSB: - Kundegrundlaget er for lille

Det er DSB, der er ansvarlig for rejsekortstandere og selvfølgelig virksomhedens egne billetautomater. DSB’s presseafdeling fortæller, at tanken om en rejsekortsstander på Flensborg Banegård har været oppe at vende tidligere. Underdirektør for DSB’s kommercielle afdeling, Aske Wieth-Knudsen, synes, det er godt, at der er politisk fokus på jernbanetransporten, men at DSB lige nu har deres fokus andetsteds.

- Rigtig mange kunder vælger app’en, og det har vi prioriteret at udvikle på, fortæller han til TV SYD.

Samtidig fortæller han, at DSB ikke udelukker at placere billetautomater og rejsekortstandere i udlandet, som de for eksempel allerede har i Sverige, men Aske Wieth-Knudsen forklarer også, at DSB tager sådanne beslutninger ud fra et forretningsmæssigt synspunkt:

Partiernes forslag Dansk billetautomat på Flensborg Station

Rejsekortstander på Flensborg Station

Et regionalt billetsystem

App skal vise tog- og busforbindelser i grænseområdet

Hyppigere tog- og busafgange

- Kundegrundlaget er for lille til vi i dag kan prioritere at sætte rejsekortudstyr op i Flensborg, vurderer underdirektøren:

- Vi har flere rejser over Øresundsbroen på én dag, end vi har på et år til Flensborg.

Henrik Boye (SF) ved godt, at der er flere rejsende til Sverige, men han mener ikke, at det er argument for ikke at forbedre togforholdende i Flensborg:

- Den (argumentet om kundegrundlag, red.) køber jeg ikke som kandidat i Syd og Sønderjylland. Hvis vi skal trække folk over til den kollektiv trafik, så skal vi også servicere kunderne, siger han.

Forslagene fra gårsdagens møde sendes nu videre til Kiel, hvor Die Grûnen er regeringsbærende parti. Samtidig bliver emnet ’bedre og billigere trafik’ en del af valgkampagnen for SF, og hvis der sker et regeringsskifte, siger Henrik Boye, at emnet også vil blive drøftet under forhandlinger med togfond og om regeringsgrundlag.

Og til jer, der nu venter på nemmere rejsemuligheder til og fra Flensborg med bl.a. rejsekortstander, siger Henrik Boye:

- Vi forventer, at når der kommer et politisk pres på det, så kan det ikke tage lang tid.