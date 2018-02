Disse tre kommuner mister flest millioner

Horsens er den kommune i Syd- og Sønderjylland, som skal give flest penge til fattigere kommuner.

- Vi er jo ikke Gentofte, en af Danmarks rigeste kommuner, siger borgmester i Horsens, Peter Sørensen, (A), da han taler med TV SYD fra et punkt omkring det røde felt.

Det er fem nye forslag, som torsdag kom fra det såkaldte finansieringsudvalg, der har sendt ham derop.

Eksperterne i udvalget foreslår fem forskellige modeller til at beregne, hvor meget de rigeste kommuner skal betale til de fattigste i Danmark.

Uanset hvilken model, politikerne på Christiansborg ender med at vælge, er Horsens den kommune I TVSYDs område, som skal af med fleste penge. 103 millioner kroner i værste fald, 52 millioner kroner hvis de vælger den mildeste model.

I de kommende uger forhandler de om det på Christiansborg, og måske ender de på en kombination af de forskellige modeller.

- Jeg tror ikke, at man uden videre kan sige, at politikerne vælger én af de her modeller, der kommer fra embedsmændene. Det bliver op til den politiske forhandling, hvordan man lægger snittet, siger TV2 politiske redaktør Anders Langballe.

Fra side 242-257 i rapporten kan du se de fem forskellige modeller for, hvor meget din kommune skal aflevere eller modtage i år 2022, hvis politikerne vedtager modellerne uden at ændre på dem.

Model 1. Disse tre kommuner i TV SYDs område skal af med flest penge. Mio. kr: Horsens 52

Vejle 52

Varde 19

Model 1. Disse tre kommuner i TV SYDs område modtager flest penge. Mio. kr.: Fredericia 40

Tønder 33

Haderslev 29

Model 5. Disse tre kommuner i TV SYDs område skal af med flest penge. Mio.kr.: Horsens 103 (0,61 pct. af beskatningsgrundlaget)

Esbjerg 56

Kolding 45

Model 5. Disse tre kommuner i TV SYDs område skal modtage flest penge. Mio.kr.: Tønder 37

Haderslev 25

Fredericia 9

De i alt fem forskellige modeller vægter kommunernes udgifter til bl.a. overførselsindkomster, beskatningsgrundlag, antal ældre osv. forskelligt.

I år sender ordningen cirka 80 milliarder kroner fra de rigeste til de fattigste kommuner. Det er en slags omvendt Robin Hood-ordning, som sikrer, at alle kommuner i Danmark kan løfte sine velfærdsopgaver overfor sine borgere.

Rapporten, som kom i dag, er bestilt af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

