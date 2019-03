DMIs nye hjemmeside gør livet alt for besværligt for øboere

DMI er netop fået ny hjemmeside. Mange synes måske, det er en tiltrængt opfriskning, men på Mandø ærgrer de sig. Tidevandstabellen, som de er meget afhængige af, er alt for svær både at finde og bruge.

De 40 beboere på Mandø lever helt tæt på Vadehavet og dets luner.

To gange i døgnet er der ebbe og flod, og vandstanden skifter markant på Låningsvejen, som er den eneste farbare vej mellem øen og fastlandet. Når vandstanden er på sit højeste, så kan man ikke køre til og fra øen.

Derfor er mandøboerne meget afhængige af en tidevandskalender. De har i mange år brugt DMIs, men nu har DMI fået ny hjemmeside, og den dur ikke ifølge øens beboere. Oversigten over ebbe og flod tager nemlig alt for lang tid at finde.

Det er for besværligt at finde tidevandskalenderen på DMIs nye hjemmeside. Foto: Jørgen Guldberg

- Vi har brug for en pålidelig vandstandsmåler hver eneste dag, og vi er mange, der bruger den. Vi har både brug for en graf og en tabel. Og så skal man kunne lave en favorit side, så man ikke hver gang, man er inde og tjekke vandstand skal lave en helt ny søgning, mener Preben Jørgensen næstformand i Mandø Fællesråd.

Selvom øboerne før internettes tid godt kunne finde ud af det med ebbe og flod, så har tiderne ændret sig.

- Vi har mange beboere, der dagligt kører mellem øen og fastlandet for at arbejde, og turismen er også i stærk vækst, så vi er meget afhængige af sådan en let og tilgængelig kalender, siger Claus Hjorth Christensen formand for Mandø Fællesråd.

På øen har de oplevet, at ambulanvereddere ikke kunne finde kalenderen på den nye side.

- Nogle ambulancereddere måtte for tre uger siden ringe til en pårørende til en person, der skulle på sygehuset for at få hjælp til tidevandskalenderen, de kunne ikke finde ud af det nye system, siger Preben Jørgensen.

DMI tager kritikken til sig alvorligt

Hos DMI tager, de kritikken alvorligt. Efter at have haft kontakt til mandøboerne laver de nu hjemmesiden om, så den bliver lettere at bruge.

- Vi kan godt se, at de har problemer, og nu vil vi se om vi ikke kan lave noget, der kan imødekomme deres behov og ønsker, så de bliver tilfredse, siger Michael Skelbæk, der er kommunikationschef hos DMI.