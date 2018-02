Domkirke passer på blomster til Prins Henrik

Haderslev Domkirke tager sig af sydjysk kondolence i anledningen af Prins Henriks død.

Prins Henriks død i nat har affødt reaktioner og kondolence i hele landet. Kongehuset har indrettet kondolencepladser i København, og her i Syd- og Sønderjylland er der blandt andet mulighed for at lægge blomster i Haderslev.

Det oplyser Haderslev Domkirke.

- Vi er allerede tidligt til morgen blevet kontaktet af borgere, der ønskede at vise deres medfølelse til kongehuset med en buket eller hilsen, og ikke kan tage til Sjælland, fortæller kordegn Agnethe Sommer Poulsen i en pressemeddelelse.

Blomster, breve eller andre former for kondolence kan lægges ved domkirken.

-Alle, der ønsker at kondolerer med en buket eller hilsen, kan lægge den omkring Haderslev Domkirkes flagstang, hvor vi vil sørge for de bliver taget væk, når de visner, siger Agnethe Sommer Poulsen i pressemeddelelsen.

Haderslev Domsogn oplyser, at de gennem årene haft flere gode oplevelser med prinsen. Blandt andet har Haderslev Drengekor optrådt ved flere royale begivenheder.