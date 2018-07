36-årig tricktyv sendt direkte i fængsel - snød ældre og syge

En 36-årig mand fra Fredericia indkasserer en straksdom og rykker direkte i fængsel efter at have snydt penge fra ældre og syge mennesker.

Den 36-årige mand fik i går en såkaldt ”straksdom” for 17 tilfælde af blandt andet tricktyveri. Politiet anholdt manden tirsdag efter et tip fra en borger i Vejle, som tirsdag aften så manden snige sig mistænkeligt rundt i et boligområde i Valdemarsgade i Vejle.

- Borgeren kontaktede politiet, og da den 36-årige blev anholdt, viste det sig, at han var efterlyst for adskillige tilfælde af tricktyveri, databedrageri og for at stjæle effekter fra ældre og syge mennesker, fortæller politikommissær Nicki S. Pedersen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

I nogle tilfælde har manden taget forbindelse til ældre mennesker og overbevist dem om, at de kendte ham, og så har han bedt om at låne penge eller tilbudt at købe ting for dem, hvorefter han er stukket af med dankortet. Nicki S. Pedersen, politikommissær, Sydøstjyllands Politi

Den 36-årige har gennem en længere periode formået at stjæle tusindvis af kroner fra godtroende ældre og syge mennesker i Trekantområdet.

- I nogle tilfælde har manden taget forbindelse til ældre mennesker og overbevist dem om, at de kendte ham, og så har han bedt om at låne penge eller tilbudt at købe ting for dem, hvorefter han er stukket af med dankortet, og på den måde har flere af disse tricktyverier været lidt utraditionelle, forklarer Nicky S. Pedersen.

I andre tilfælde gik han mere traditionelt til værks og ringede på hos ældre, hvorefter han stjal dankort og andre ting fra deres bolig.

Politiet efterlyste den 36-årige allerede i februar måned efter et mere klassisk tricktyveri mod en 91-årig kvinde.

- Den 36-årige banker på hos den 91-årige og beder om at låne 50 kroner. Da hun går ind for at hente penge, stjæler han hendes kreditkort, og efterfølgende hæver han i alt 14.000 kroner i hæveautomater over fire omgange, fortæller Nicki S. Pedersen.

Det er efter denne episode, politiet efterlyser den 36-årige, som de nu har overvågningsbilleder af.

Anholdt under prøveløsladelse

I et andet tilfælde – som daterer sig tilbage til september 2017 – ringer den 36-årige på hos en 78-årig kvinde i Vejle og giver udtryk for, at han kender hende og har brug for at låne penge til toget. Hun går med ham i banken for at hæve 600 kr., men da koden er tastet ind, hæver han i stedet 6000 kroner og stikker af.

Den 36-årige blev også dømt for at have stjålet penge fra en sklerose-patient, hvis tillid han havde vundet, efter de var mødtes flere gange. Men tilliden blev misbrugt, da han fik lov til at låne 10.000 kroner og i stedet hæver 17.000 på kortet.

Den 36-årige har erkendt alle forhold, og det var grunden til, at dommeren kunne idømme ham en straksdom. Han fik i alt et år og tre måneders fængsel inklusive en reststraf på seks måneders fængsel.