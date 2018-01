Drenge bruger det meste af fritiden på elektroniske spil

Undersøgelse viser, at hver tredje 11-15-årige dreng spiller computerspil mindst fire timer i snit hver dag. Det bekymrer blandt andre Julius' mor.

30 procent af de 11-15-årige drenge spiller elektroniske spil mindst fire timer om dagen på hverdage. I weekenden er det hver anden dreng, som spiller i mindst fire timer om dagen.

Det viser den nyeste skolebørns-undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Og tallet er stigende, år for år.

Bekymrede forældre

De mange timer med skærmspil bekymrer forældrene. Det gælder blandt andre Karina Filtenborg fra Brejning. Hun er mor til den 14-årige Julius, som spiller i det meste af sin fritid.

- Han kommer hjem lidt over tre. Så kommer han ind og råber et kort hej og smider sine ting. Og så går han ind og begynder at spille, indtil han skal spise aftensmad, og bagefter indtil han skal sove, siger Karina Filtenborg.

Ikke tid til hunden

Hun synes, der går for meget tid med spillene.

- Det er rigtigt mange gode timer, hvor han bare sidder inde på sit værelse og spiller. Han har ikke længere tid til at gå tur med hunden og den slags. Og det der med at snakke om, hvordan det er gået i skolen, det har vi faktisk kun tid til ved aftensmaden, siger Karina Filtenborg.

Selv ser Julius ikke noget problem i det.

- Jeg synes bare, det er sjovt. Så sidder man og spiller et fælles spil, man godt kan lide, med sine venner online. Så kan man bare sidde der i rigtig lang tid, siger han.

Undlader skrappe regler

Karina Filtenborg har valgt ikke at lave skrappe regler for sin søn. Dermed er hun på linje med mange andre forældre.

- Det nærvær, jeg ville få ud af det, ville nok ikke blive særligt hyggeligt alligevel, for han ville sidde og ønske sig et andet sted hen. Jeg kan også se, at mange af hans venner spiller online, så der er også noget socialt i det, siger hun.

Når ens børn lige er midt i et spil og derfor ikke kan deltage i familiens aktiviteter såsom aftensmaden, er det ifølge Christian Mogensen, projektleder hos Center for Digital Pædagogik i Aarhus, vigtigt, at begge parter samarbejder og stiller krav til hinanden.

- Når der for eksempel er aftensmad, skal teenageren være bedre til at sige; "mor, det her spil tager en time. Kan jeg nå det inden aftensmaden". Hvis mor eler far så siger nej, skal teenageren være god nok til at sige "ok, så spiller jeg noget andet" eller "så spiller jeg noget kortere", siger han til TV SYD.

