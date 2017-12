Drøm om nyt julemærkehjem er tættere på at gå i opfyldelse

Drømmen om at åbne et julemærkehjem i Kolding er tættere på at gå i opfyldelse, efter at Trygfonden har puttet over en million kroner i projektet.

Et nyt julemærkehjem i Kolding er et skridt tættere på at blive en realitet. Trygfonden har doneret 1,1 million kroner til projektet – men det er langt fra nok. Inden september skal der ligge 30 millioner i kassen, hvis drømmen skal blive til virkelighed. - Drømmen er, at der åbner et julemærkehjem indenfor de næste tre år, så vi kan hjælpe en masse børn fra trekantområdet og Fyn, siger Dorte Kildal Johannsen. Hun fortæller, at de allerede har hevet knap 4 millioner kroner ind, og selvom der er langt til de 30 millioner, giver donationen håb til initiativtagerne. - Vi har fået nye samarbejdspartnere på banen, og der kommer nye til hele tiden, så på den måde håber vi, at kunne samle pengene ind hurtigst muligt, siger Dorte Kildal Johannsen Bygningerne til det nye julemærkehjem er allerede fundet. De hører til Landerupgård lidt udenfor Kolding. Tidligere har bygningerne huset både behandlingshjem og flygtninge. Nu er Landerupgård blevet solgt, og den nye ejer er klar til at leje dem ud til julemærkehjem. Dorthe Kildal Johannsen mener, at der er behov for et julemærkehjem i Kolding. - Vi har hørt i rigtig mange år, at der er lange ventelister, og vi synes, det var interessant at få et tilbage til Kolding, da Danmark havde landets første julemærkehjem på Hotel Koldingfjord. Direktør for Julemærkefonden mener, at Trygfondens donation er en blåstempling af projektet. Hør mere nedenfor. 01:41 Luk video