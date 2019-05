Dronning Margrethe besøger Sydslesvig

Til september besøger dronning Margrethe Slesvig-Holsten og det danske mindretal i Sydslesvig med Kongeskibet Dannebrog.

Fra tirsdag den 3. september og de efterfølgende tre dage besøger dronning Margrthe efter eget ønske Slesvig-Holsten og det danske mindretal i Sydslesvig med Kongeskibet Dannebrog. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Besøget sker forud for fejringen af 100-året for genforeningen i 2020.

Den 10. juli 2020 er det 100 år siden at kong Christian 10. red over grænsen ved Frederikshøj, og markerede genforeningen af Sønderjylland med Danmark. Den 11. juli 1920 fejrede 100.000 danskere den historiske begivenhed sammen med kongen og dronning Louise på de tidligere slagmarker ved Dybbøl. Her fik kongen overdraget det sidste dannebrogsflag, der blev taget ned i Sønderborg i 1864.

Under besøget i september vil dronningen blandt andet aflægge besøg i Flensborg og Kiel.

Programmet for besøget i Slesvig-Holsten bliver udarbejdet og gennemføres i samarbejde med Danmarks Generalkonsulat i Flensborg.