Dronningen skal se på vikinger i Ribe

Når dronning Margrethe om tre uger besøger Ribe Vikinge Center, sker det netop som sæsonens store vikingetræf er på sit højeste.

Dronningen besøger Ribe torsdag den 3. august, hvor hun kommer ved frokost tid og skal indtage en frokost inspireret af vikingernes køkken, hvor hun får lejlighed til at hilse på de formidlere og håndværkere, som de seneste tre år har arbejdet på anlæggelsen af havnemiljøet og opførelsen af Ansgar Kirke.

- Vi har selv inviteret Dronningen til at se færdiggørelsen af Ansgar Kirke - og pludselig kom der svar fra hoffet om, at hun gerne vil besøge os i august, fortæller pressemedarbejder Diana Bertelsen, Ribe Vikinge Center, til TV SYD.

Eftermiddagens program omfatter et besøg på Markedspladsen og havnen anno 750, hvor Dronningen skal høre nærmere om sammenhængen mellem arkæologernes seneste forskningsresultater og det udtryk, der sigtes efter på Ribe VikingeCenter.

På havnen vil Dronningen overvære tidstypisk handelsoptrin med vikingebåde, ivrige købmænd og vogne med varer som et eksempel på den levende historieformidling, som er omdrejningspunktet på Centret.

Danmarks første kirke

Dronningen skal se væverens værksted og bydes herefter inden for i Langhuset inden sidste programpunkt er Ansgar Kirke år 860 og en historisk ceremoni i det, der er et kvalificeret bud på Ribes og dermed det nuværende Danmarks første kirke.

Kirken er blevet til med støtte fra A.P. Møller Fonden. Opførelsen underbygges af arkæologiske fund ved Ribe Domkirke og det faktum, at der allerede i midten af 800-tallet var en stor kristen menighed i Ribe. Ansgar Kirke blev indviet i maj i år og fungerer som ceremonikirke i Ribe VikingeCenters fortælling om den tidligste kristendom.

Foto: Folmer Iversen

- Vi glæder os særligt meget til at vise H. M. Dronningen Ansgar Kirke. Vi har lagt megen research og et gedigent håndværk i projektet. Nu står trækirken som et smukt pejlemærke, der udvendigt er udsmykket til at tiltrække - eller i hvert fald ikke at afskrække - hedenske vikinger, og indvendigt har et helt andet sydlandsk præg bragt hertil af de kristne, siger Karen Nørgaard og Bjarne Clement, ledere af Ribe Vikinge Center om besøget.