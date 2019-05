Efterskole reddet på målstregen

Efterskolen Kvie Sø har nu fået den sidste og afgørende elev.

Det er banken, der har krævet, at skolefolkene skulle samle en million kroner og skaffe 35 elever for at låne skolen penge. Millionen har været der et stykke tid, men den sidste og 35. elev meldte sig i går, hvor fristen udløb.

- Vi er meget glade og glæder os til at komme igang. Der er ovenikøbet endnu flere, der har fortalt, at de er interesserede, men lige skal godkendes af deres kommuner, fortæller forstander Lars Holm.

Kvie Sø Efterskole har plads til 50 udviklingshæmmede elever.

