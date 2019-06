Elever til eksamen i valgfrit fag: Så er vi mere seriøse

Som den første musikskole i Danmark tilbyder Musik- og billedskolen i Varde musik som valgfag for de ældste klasser i folkeskolen - inklusiv eksamen.

- Ja, så er det jo på fredag, I skal til eksamen, siger læreren med en stemme, der forsøger at være beroligende.

Projektoren lyser og et billede med en simpel tekst toner frem.

"Hvad gør man, hvis man spiller/synger forkert?"

Man kan næsten høre alle eleverne i klasselokalet synke spyttet og tænke: "Åh nej...".

Den (eksamenen, red.) har helt sikkert betydet, at vi har taget det mere seriøst. Alicia Bruun Metcalfe, 16 år, elev på valgfagsholdet

Vil gerne præstere

Selvfølgelig er de nervøse. De ni kvinder fra folkeskolens ældste klasser. Men alligevel ser de eksamen som en god ting:

- Den har helt sikkert betydet, at vi har taget det mere seriøst. At det ikke bare var sådan "nå, nu går jeg lige til det her musik-valgfag", siger Alicia Bruun Metcalfe.

Hendes klassekammerat på det her valgfrie hold, Liv Laursen, siger:

- Jeg har det lidt stramt med eksamen, men jeg glæder mig også og vil gerne præstere godt. For det her er mit talent, og jeg vil gerne vise, at jeg er god til det her.

Hanne Grønlund, leder af Musik- og billedskolen, har erfaring for, at folkeskoler ikke er vilde med eksamensdelen. Foto: Finn Grahndin

Musik på lige fod

Det er Vardes Musik- og billedskole, der har valgt at tilbyde musik som valgfrit fag til 7. og 8. klasse i folkeskolen. Så ud over deres soloundervisning har de fået masser af både teoretisk og praktisk lærdom. Med en afsluttende afgangsprøve til slut.

- Det har været vigtigt for os at markere, at det valgfrie fag skulle ses på lige fod med de andre fag som dansk og matematik. Det gør eleverne mere målrettede, siger leder af Musik- og billedskolen i Varde, Hanne Grønlund.

Det her er mit talent, og det vil jeg gerne vise, at jeg er god til. Liv Laursen, 16 år, elev på musikholdet

Hov, der gik lige et år

Valgfagsklassen består af ni elever. I øvrigt alle piger. Fra fem forskellige skoler i Varde og Esbjerg Kommuner. Alicia, 16 år, går på Brorson skole i Varde. Liv, 16 år, går på VITA-skolen i Esbjerg.

- Jeg var ikke sikker på, at jeg havde lyst til at spille hver fredag eftermiddag, men det har været rigtigt godt, og nu er der jo gået et år, smiler Liv Laursen.

Liv Laursen på elbas giver den gas i øvelokalet. Foto: Foto: Niels Linnebjerg, Musik- og billedskolen

Grænseoverskridende med eksamen

Musik- og billedskolen i Varde vil gerne have mere musik i folkeskolerne og har samarbejdet med dem for at få dem til at indføre musik som valgfrit fag. Men ingen af folkskolerne turde tage skriftet fuld ud og indføre eksamen i det valgfrie fag:

- Det med at musik skulle være et eksamensfag, det var lidt grænseoverskridende, fordi musikfag ofte ses som hygge og noget samspil, men her har vi en meget ambitiøs læreplan, hvor eleverne lærer at gå i dybden med tingene. Hvordan musik er skruet sammen, og hvordan man selv kan producere musik, siger leder af Musik- og billedskolen Hanne Grønlund.

Vi har en meget ambitiøs læreplan, hvor eleverne går i dybden med tingene Leder af Musik- og billedskolen, Hannne Grønlund

Musiker? Nej ingeniør

De to piger har ikke en drøm om at blive stjerne på musikscenen eller professionel musiker, men ønsker at kunne bruge det til at blive en bedre hobby-musiker.

- Jeg skal i gymnasiet, og jeg tror ikke, jeg kan leve uden min musik i de tre år. Men min drøm er at blive ingeniør, siger Liv Laursen.

Fredag skal hele valgfagsholdet til eksamen for at vise, hvad de kan. Lærer Helle Munksgaard Petersen sidder yderst til højre. Foto: Niels Linnebjerg, Musik- og billedskolen

Valgfagklassen har skulle opfylde Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for musikvalgfaget. Der bliver ikke "snydt på vægten". Eleverne har også deltaget i koncerter som solister og band og har været til koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester.