Ellen Trane før landsmøde: - Danskerne vil kunne mærke, at vi kerer os om dem

Weekendens ekstraordinære landsmøde i Venstre bliver en politisk skillevej for Ellen Trane Nørby.

Det ekstraordinære landsmøde i Herning bliver en politisk korsvej for tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som er valgt i Sydjyllands storkreds og til daglig bor i Sønderborg.

Lørdag mødes Venstres 850 delegerede for at vælge ny formand og næstformand.

Ellen Trane Nørby stiller sammen med Inger Støjberg op, som næstformand i landets næststørste parti.

- Jeg har det lidt ligesom, da jeg var blevet politisk ordfører i den første Lars Løkke regering og jeg skulle på talerstolen. Sommerfugle i maven og andægtig respekt og så forberedt, som jeg kan være, men det er klart, at det har været nogle hektiske uger, siger Ellen Trane Nørby til TV SYD fredag aften.

Landsmødet kommer oven på en tumultarisk periode i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig som formand og næstformand den 31. august.

Den 9. september meldte Ellen Trane Nørby sit kandidatur.

- Opstillingen er en kombination af en afklarethed med mig selv. Jeg mener, jeg kunne være en rigtig god næstformand for vores parti, men jeg har også fået rigtig mange opfordringer fra baglandet og fra gode politiske kollegaer, der tror på mig.

Sundhedsreform skal diskuteres internt

Op til folketingsvalget præsenterede Venstre en sundhedsreform, som efter planen skulle nedlægge regionerne. Her dagen inden landsmødet vil næstformandskandidaten ikke fortælle, om det stadig er et ønske fra hendes side.

- Det er en diskussion, vi skal have i Venstre. Den diskussion splittede os tidligere. Venstre skal igennem en proces nu, hvor vi skal finde ud af, hvad vores bud er på fremtidens sundhedsvæsen er.

Det er vigtigt, at jeg ikke sidder her og begår den samme fejl, som mange har beskyldte os for at lave, nemlig at træffe konklusionerne for hurtigt uden at have forankring i baglandet.

Aftenen før landsmødet understreger Ellen Trane Nørby, at næstformandsposten ikke bliver et kampvalg.

- Jeg stiller ikke op mod Inger Støjberg. Jeg stiller op som næstformand, og jeg mener, jeg har den organisatoriske indsigt der skal til for at sikre bedre medlemsinddragelse i Venstre.