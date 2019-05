EM-guld til Horsens-sejler

Horsens-sejleren Anne-Marie Rindom blev lørdag en aldeles suveræn europamester i Laser Radial.

Hun sikrede sig guldet allerede inden den afsluttende sejlads ved EM, der foregår i farvandet ud for Porto i Portugal.

Det skriver sejlerlandsholdet på Facebook. Her kaldes præstationen "helt i særklasse".

Læs også Horsens hylder Anne-Marie Rindom for OL-bronze

- Ganske enkelt en af de mest overbevisende præstationer i dansk sejlsport i mange, mange år, lyder det.

Rindom lå nummer to efter de første to sejladser mandag, men med to sejre tirsdag overtog hun føringen.

27-årige Anne-Marie Rindom, der stiller op fra Horsens Sejlklub, vandt i 2016 bronzemedalje ved OL i Rio - også i bådklassen Laser Radial. Hendes mål er at komme til næste års OL i Tokyo.