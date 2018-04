En 21-årig dykker er fundet død i havet mellem Als og Ærø

Efter fem en halv times søgning med helikopter, både og dykkere er savnet dykker fundet død.

En 21-årig sportsdykker fra Morud vest for Odense blev søndag meldt savnet i farvandet mellem Als og Ærø, og en større eftersøgning med helikopter og flere fartøjer sat i gang.

Efter fem en halv times intensiv eftersøgning, hvor flere dykkerhold, fra blandt andre Søværnets Minørtjeneste, deltog, blev den savnede unge mand fundet død.

Han blev kort før klokken 20 fundet død af civile dykkere fra dykkerklubben Narhvalen, som han var taget ud at dykke med, oplyser Fyns Politi på Twitter.

Allerede inden da havde politiet oplyst, at det var vurderingen, at det ikke længere var sandsynligt at finde ham i live.

Den unge mand dykkede sammen med andre medlemmer af dykkerklubben Narhvalen fra en gummibåd på vraget af en tysk motortorpedobåd fra 2. verdenskrig.

Vraget ligger på 32 meters dybde.

I forbindelse med dykningen blev dykkerlederen i gummibåden, mens tre andre dykkede ned mod vraget.

- I 25 meters dybde tilkendegav den 21-årige ved fagter, at han ville gå til overfladen. De to andre fortsatte ned til vraget, men returnerede kort tid efter til overfladen, oplyste politiet søndag aften i en pressemeddelelse.

Imidlertid dukkede den 21-årige ikke op, og derfor blev der slået alarm.

Eftersøgningen blev sat i gang kort efter klokken 14.30 med en redningshelikopter, der ledte efter den savnede dykker i havoverfladen.

Ved 16-tiden blev eftersøgningen udvidet, og flere dykkerhold har været nede og dykke efter den forsvundne.

På grund af den store havdybde kan dykkerne kun være neddykket i kort tid for at undersøge havbunden omkring vraget.

Eftersøgningen efter den savnede er blevet koordineret af kongeskibet "Dannebrog", der er på en træningssejlads i området.

Adskillige fartøjer har søndag eftermiddag deltaget i eftersøgningen.

Marinehjemmeværnet har de to fartøjer "Budstikken" og "Luna" i området med gummibåde. Desuden assisterer et fartøj fra Sønderborg Beredskab og Ærø Søredningsforening, oplyser Forsvarets Operationscenter.

Også det tyske redningsfartøj "Nis Randers", samt et tysk civilt fartøj har tilbudt hjælp.

De pårørende til den 21-årige er underrettet, oplyser politiet.

/ritzau/