Har Christiansborg dresscode? Hvad koster en snaps i Folketingets restaurant? Og hvad tjener statsministeren om måneden? Test din viden her.

5. juni er der valg, og mens du venter på at få lov til at sætte dit kryds i stemmeboksen, kan du jo passende bruge tiden på at blive klogere på Folketinget - så du har noget at smalltalke med andre vælgere og valgtilforordnede om, når du møder op på valgstedet på Grundlovsdag.

Er du stadig i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du tage vores kandidattest herunder og finde ud af, hvilke politikere du er mest enige med.