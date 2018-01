Esben skal sælge smedefaget til de unge

Der er stor mangel på smedelærlinge og andre faglærte.

På torsdag begynder DM i Skills i Herning. Her vil lærlinge fra hele landet konkurrere i deres fag.

Målet er at få unge til at blive faglærte, og der ventes over 50.000 gæster, primært folkeskoleelever. De kan blandt andet se smedelærling Esben Speedsberg Lange fra EUC Lillebælt konkurrere.

- Jeg tror, mange folkeskoleelever ikke har indsigt i, hvad man laver som smed, og de har jo ikke prøvet det. Derfor er det ikke en naturlig vej at gå for dem, men det er et spændende og godt job, siger han.

Smedelærling Esben Speedsberg Lange fra EUC Lillebælt øver sig dag og nat inden DM i Skills. Foto: "Thor Hedegaard, TV SYD"

Læs også Travle virksomheder mangler smedelærlinge

Stolt af sit håndværk

De unge vil hellere gå i gymnasiet end på de tekniske skoler. Derfor mangler der faglærte i Danmark.

Esben Speedsberg Lange har også en studentereksamen, men har været i lære hos Bredal A/S ved Vejle for at blive smed.

- Man har gode jobmuligheder og får en aktiv hverdag. Du får brugt din krop. Og du får lavet noget håndværk, du kan være stolt af at kigge på, siger Esben Speedsberg Lange.

Smedelærling Esben Speedsberg Lange fra EUC Lillebælt skal torsdag til DM i Skills. Foto: "Thor Hedegaard, TV SYD"

Stor mangel på lærlinge

Dansk Industri venter, at der i år 2025 vil mangle 44.000 faglærte i Danmark. Mens Arbejderbevægelsens erhvervsråd forudser, at der vil mangle hele 70.000 faglærte. Allerede nu kan EUC Lillebælt og de andre erhvervsuddannelser ikke levere lærlinge nok.

- Der kommer mere og mere gang i hjulene. Der er virkelig mangel på smedesvende, og derfor mangler der også lærlinge nu. Vi kunne godt afsætte 30-40 lærlinge mere til virksomhederne, hvis vi havde flere elever, siger faglærer Per Juhl Kristensen fra EUC Lillebælt.

Læs også Se listen: 36 uddannelser har næsten jobgaranti